Réhabilitation de la voirie urbaine de Boké : les autorités locales présentent les dons à la presse

Les autorités locales de Boké notamment, le gouverneur Mamadou Camara et le préfet, Colonel Sény Silver Camara ont procédé ce jeudi 10 novembre 2022, à la présentation des tous premiers dons des sociétés minières, personnes ressources et de bonne volonté.

Par rapport à l’appel lancé par les autorités, le gouverneur a procédé à la remise des premiers dons au préfet qui est d’ailleurs, le président de la commission de suivi des travaux de réhabilitation des points noirs de la voirie urbaine de Boké.

Et d’ajouter : « Nous n’avons l’intention l’œuvre de qui que ce soit et qui mette un franc pour l’amour de la préfecture, de la région et de leurs parents pour aider à soulager les usagers de cette route qui était complètement défoncée. »

Il a remercié les notabilités de Boké au nom des autorités administratives, des Cadres administratifs, jeunes et femmes de sa sphère politique. La société UMS a été la 1ère société à régir à la sollicitation des autorités locales déployant des chauffeurs et techniciens avec à la clé, un montant de 73 millions de francs guinéen.

Parmi les nombreux donateurs qui se sont annoncés à titre d’assistance, un fils de Boké qui a également offert 10 tonnes de ciments à la Commission.

Dans la perspective de cette première vague de dons, d’après, le président de la Chambre régionale du Commerce, El Hadj Alimou Diallo a fait savoir que des opérateurs économiques y compris, Sanoussy Boniya a donné 5 tonnes de ciments, El Hadj Alpha Barry, 10 tonnes de ciments et le PDG de la société SOTRAC Plus, Aliou Bah Conté (15 tonnes) de ciments pour la continuité des travaux de réhabilitation des points critiques de la voirie urbaine de Boké.

A la cérémonie, le Directeur préfectoral des Mines, Mamadouba Sylla, « cinq (5) chargement des sables granitiques ont été apportés par deux (02) sociétés de carrière évoluant dans la préfecture.

L’inspecteur régional des Infrastructures et transports au niveau de la région de Boké, Mamadi Diawara explique que la réhabilitation des points critiques s’étend sur 2km de Tamaransy à Tamakènèn.

Selon le préfet, la société UMS nous a donné de la force, de l’énergie et la volonté de continuer à rendre service à Boké.

Nous avons l’ambition de laisser des traces positives pour marquer et immortaliser notre passage à Boké, avant de poursuivre que le pari du développement sera gagné par les nouvelles autorités, malgré les critiques.

Le responsable des relations communautaires de la Société UMS qui regorge 90% des guinéens, Moussa 2 Doumbouya salue l’initiative qu’il a qualifiée de toute première voulue par des autorités locales qui, selon lui, n’ont pas attendu l’apport de l’Etat.

Au nom de sa hiérarchie, M. Doumbouya rassure que son institution sera présente à toutes les étapes du processus et quelque soit les circonstances.

Le gouverneur rassure que la gestion des donations ne souffrira d’aucune entorse avant de promettre que la sécurité des routes réhabilitée sera totalement garantie.

Mamadouba Camara