Boursiers retablis dans leur droit : ‘’je remercie le colonel Doumbouya’’ (1er de la République SE franco-arabe)

Plusieurs lauréats au baccalauréat unique session 2020-2021 qui avaient été mis à l’écart dans l’octroie des bourses d’étude à l’étranger ont été rétablis dans leur droit. A Kankan, le premier de la République en sciences expérimentales franco-arabe fait partie du lot. Dans son établissement d’origine, la décision réjouit les responsables, rapporte notre correspondant dans la localité.

Après des échanges avec les autorités marocaines, le Ministère en charge de l’Enseignement pré-universitaire a désormais rétablit dans leurs droits 14 lauréats du baccalauréat des profils Franco-arabe et enseignement général.

Mamady Kaba, premier de la République en sciences expérimentales en franco-arabe, a été orienté en sciences de la vie et de la terre à El Jadida au Maroc. Il se réjouit de la bourse :

« Je suis très content aujourd’hui de cette décision qui vient du Ministère de l’Enseignement pré-universitaire qu’on a apprise hier. Donc je remercie très sincèrement Monsieur le ministre Guillaume Hawing et Monsieur le Président de la République, son excellence colonel Mamady Doumbouya. »

Dans son école d’origine, le lycée franco-arabe Alpha Yaya Diallo de Kankan, c’est la joie qui anime les responsables. Sékouba Keita est le proviseur par intérim dudit établissement : « C’est un sentiment de joie et de grande satisfaction, pour la bonne raison que ce souci nous avait beaucoup fait mal mais nous nous sommes levés et on a envoyé notre plaidoyer auprès des autorités supérieurs capable de résoudre ces problèmes, donc si une porte de sortie est trouvée je suis très ravi et je remercie le président de la république et le ministre de l’éducation nationale, pas seulement pour le cas du lycée Alpha Yaya Diallo mais le fait qu’on ait pensé aux écoles franco arabes, vraiment c’est une grande satisfaction pour nous. »

Ces 14 lauréats dont 3 filles repartis dans les profils franco-arabes et enseignement général étaient ce mercredi matin dans les locaux du Ministère de l’Enseignement pré-universitaire pour la régularisation de leur situation.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan

