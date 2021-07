Relâché avec le maire dans l’affaire d’escroquerie, Ismaël Condé écope de plus de 3 ans de prison pour “offense au chef de l’Etat”

Le juge du Tribunal de Première Instance de Mafanco a rendu sa décision ce jeudi 8 juillet dans l’affaire Ismaël Condé (vice-maire de Matam)-Seydouba Sacko (maire de Matam) vs société Guinée Etoile. Et également dans le dossier Ismaël Condé, poursuivi par le Ministère Public pour “offense sur la personne du Président de la République, production, diffusion et mise à la disposition d’autrui des données de nature à troubler l’ordre public, injures menaces commis par le biais d’un système informatique”.

Si dans le premier dossier, Ismaël et le maire ont été relâchés, dans le second, la présidente du Tribunal Djénabou Dognol Diallo a déclaré M. Ismaël Condé coupable des faits qu’on lui reproche et par conséquent elle l’a condamné à 3 ans, 4 mois de prison ferme et au paiement d’une amende de 30 millions de francs guinéens.

