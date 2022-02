Relance de la Poste guinéenne, le défi novateur de Mohamed Sita Cissé

Ingénieur des Télécoms de formation, le Directeur général de la Poste Guinéenne Mohamed Sita Cissé, a entrepris de procéder par de grandes innovations dans la nouvelle Poste guinéenne, en passant à une digitalisation de tout le système, l’adressage numérique, et la relance du réseau du Trans-postal guinéen dans son ensemble.

Mohamed Cissé est sur la voie de réaliser des ambitions futuristes pour la modernisation de l’office postal guinéen en parfaite conformité avec les principes de l’Union postale universelle. Cette entité qu’il a charge de diriger est appelée de nos jours à être dans l’air du temps. Dans la même réalité, les innovations de Mohamed Sita Cissé contribueront à faciliter le mode payement par coupon-réponse international, ce qui facilitera aussi les achats par les guinéens de certains services et moyens à travers le monde et ce dans tous les continents.

Avec la relance prochaine du trans-postal guinéen, il s’agit de doter la Poste d’une flotte logistique en termes de moyen de transport. C’est l’ensemble du pays qui sera ainsi désenclavé.

Ce sera une volonté effective de la matérialisation objective des idéaux du Colonel Mamadi Doumbouya pour lesquels l’histoire de la réfondation de notre Nation va être écrite au quotidien pour un développement harmonieux et équilibré au bénéfice du peuple de Guinée tout entier.

Avec ces nouvelles perspectives, la Poste guinéenne va rompre avec le système arriéré d’une poste qui tournait sans aucune initiative de rentabilité budgétaire.

Avec les nouvelles méthodes de management, la Poste guinéenne sera au diapason de tous les services postaux de la sous-région et du continent.



Il restera désormais à Mohamed Sita Cissé de penser à une banque d’épargne et de crédit dans son institution postale. Ce sera un ouf de soulagement pour les bourses des moyens fortunés et même pour les retraités de Guinée.

Ibrahima Diallo

Journaliste et Écrivain.