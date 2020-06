Relance de l’ex-SALGUIDIA à Maférinyah : les principaux partenaires signent une convention 

Une signature de convention pour la relance l’ex-Salguidia et le développement socio-économique des zones de production de l’ananas en République de Guinée a eu lieu ce jeudi 18 juin 2020 à Conakry.

Une convention basée sur les conditions sociales, économiques et financières liées à l’aménagement et l’exploitation des terres agricoles de l’ex-Salguidia pour la production de l’ananas et autres produits maraîchers, le conditionnement, la transformation et l’emballage, en vue de la commercialisation et de l’exportation de produits finis d’origine guinéenne.

Dénommée Société AGRO-INDUSTRIELLE Guinéo-Emirati, en abrégé “SAGE SA”, cette nouvelle société est placée sous la tutelle des Ministères de l’industrie et des PME (petites et moyennes entreprises) et celui de l’Economie et des finances.

Selon Rodolphe André, représentant du groupe Al Sayegh, la relance de cette société devrait engendrer 400 emplois directs et 1200 indirects.

« Tel qu’il est prévu dans les conventions que nous allons signer, nous avons faire un investissement initial de 10 millions de dollars pour relancer toutes les installations techniques agro-industrielles. Ça devrait engendrer un minimum de 400 emplois directs et nous estimons qu’indirectement ça va créer un minimum de 1200 emplois. Nous allons également apporter tout un ensemble technique de productions innovantes qui nous permettra de former la population et de la rapporter un bien-être supérieur. Monsieur Abdoul Jabbar Al Saye tient aussi à ce que cette activité soit un bénéfice pour la population locale et s’est engagé également à construire des écoles, des dispensaires et des mosquées », ,a-t-il déclaré.

Alors que l’ex-Salguidia est en arrêt d’activité depuis des décennies, le ministre de l’industrie et des PME Tibou Kamara a tenu à rassurer les anciens travailleurs du payement de leurs arriérés de salaire

« Je voudrais également rassurer les anciens travailleurs de Salguidia que tous leurs droits en matière d’arriérés de salaire et de cotisations seront pris en compte et acquittés dans toute la transparence requise (…). Maférinyah, dans la préfecture de Forécariah a le privilège d’abriter les activités de cet important projet de promotion et de développement de la filière maraîchère dans notre pays. Il appartient donc à ses populations et à tous de soutenir notre nouveau partenaire, en créant notamment pour lui, une atmosphère paisible de travail et de sécurité », a-t-il souhaité.

Selon le ministre de l’économie Mamadi Camara, les actifs de l’ex-Salguidia apportés par l’État guinéen seront évalués par un groupe d’experts indépendants mandatés par le conseil d’administration (CA) de la société SAGE SA comprenant deux représentants de l’État guinéen et trois de la société Alsa Asset management Ltd.

« Cette société fixe les conditions générales pour l’aménagement et l’exploitation des actifs de l’ex-Salguidia. La nouvelle société Agro-industriel guinéo-émiratie dispose d’un capital social de 140 millions de francs guinéens détenus à 80% de francs par le partenaire Emirati et à 20% non diluable par l’État guinéen. Les actifs de l’ex-Salguidia qui constituent l’apport en nature de l’État guinéen seront évalués par des experts indépendants et comptabilisés en comptes courants associés au profit de la République de Guinée. Les modalités et conditions de remboursement des comptes courants associés sont définies dans le pacte d’actionnaires établi entre les parties pour préciser leurs obligations réciproques », fait savoir le ministre de l’économie.

À en croire le Directeur national de industries, cette signature d’accord entre les deux parties est une convention historique dans le cadre de la reprise des installations et des terres agricoles pour 2229 ha de l’ex-Salguidia.

Selon Hann Alphadio Idriss, les investissements pour l’ex-Salguidia devront se faire à près de 70% vu l’état vétuste de l’usine.

Maciré Camara