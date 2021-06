Relations entre la Guinée et l’Espagne : ‘’elles sont excellentes’’ (Cristian Font Calderon, ambassadeur d’Espagne)

Rencontré ce vendredi, 4 juin 2021 à sa résidence sise à Coleah, l’ambassadeur d’Espagne en Guinée, Cristian Font Calderon a affirmé que les relations entre la Guinée et son pays sont au beau fixe. A l’en croire, le début de ce mois de juin a été intense en activités diverses pour le bénéfice des deux nations.

« L’Ambassade d’Espagne à Conakry a participé cette première semaine du mois de juin à deux (2) activités importantes dans le cadre de notre coopération. Nous avons participé à la clôture ce vendredi, 4 juin un cours de formation sur la surveillance des frontières et contrôle du territoire dans le cadre de la coopération entre la Gendarmerie nationale de Guinée et l’Espagne. De l’autre côté, nous avons reçu ici à Conakry une mission de trois (3) personnes conduite par la conseillère économique et commerciale de l’Ambassade qui est venue d’Abidjan. Cette mission a eu plusieurs entretiens avec les autorités administratives du pays. Ces différentes ces actions s’inscrivent dans le but de renforcer la coopération avec les pays de l’Afrique en général et avec la Guinée en particulier », a-t-il précisé, avant de mentionner que le gouvernement espagnol a présenté il y a plus de deux (2) mois, un programme d’actions qui s’appelle Focus Afrique 2023.

« C’est un programme d’actions qui se base sur le fait que les pays africains sont des voisins, mais aussi peuvent devenir des partenaires stratégiques. Et, on peut avoir ces partenariats stratégiques dans plusieurs domaines dont la sécurité, la gestion de la migration et la criminalité. Ce sont d’ailleurs des domaines dans lesquels les relations entre l’Espagne et la Guinée se sont développées depuis plusieurs années. Il y a aussi le volet partenariat économique et commercial à savoir le renforcement de nos relations économiques et commerciales avec la présence des sociétés des sociétés espagnoles dans les pays africains et en Guinée en particulier. »

Poursuivant, il dira que les relations entre la son pays et la Guinée se portent bien. « Je dois vous dire que les relations entre la Guinée et l’Espagne sont favorables, positives, cordiales et excellentes (…) Je voudrais d’ailleurs profiter de cette occasion pour remercier les autorités guinéennes qui ont été présentes dans les deux activités que j’ai cité plus haut. Je les remercie également pour l’accueil que la conseillère économique et commerciale de l’Ambassade et sa suite ont reçu de la part de plusieurs ministres, mais aussi des sociétés privées avec lesquelles le bureau économique et commercial a eu des rapports fructueux…»

Youssouf Hawa Keita

