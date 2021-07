Relations sexuelles entre un jeune et une chienne à Gbessia-Cité 2 : le chef de quartier revient sur cette ignominie

Un jeune homme âgé de 19 ans, apprenti menuisier a eu une relation sexuelle avec un chien ou une chienne au marché de Gbessia dans la nuit du mercredi 30 juin au jeudi 1er juillet. Selon la version du jeune garçon, c’est la troisième fois qu’il entretient des relations intimes avec les chiens. Il l’avait fait deux (2) à Forécariah, avant de venir à Conakry où il a été pris en pleins ébats avec un chien attaché.

Devant la presse, le chef de quartier de Gbessia-cité 2, Elhadj Mohamed Fatiga, nous explique le scénario. «Il y a juste 3 mois depuis qu’il est arrivé chez un oncle à lui, qui est menuisier et qui lui aurait demandé de venir travailler avec lui. Selon la version du jeune, c’est la nuit qu’on l’a pris avec un ou une chienne. C’est un habitué des faits. D’après lui, ce n’est pas ici qu’il a commencé, il a l’habitude de faire ça. Au moins trois (3) fois. Il l’a reconnu et cette fois ici à Conakry dans le marché de Gbessia, nuitamment. », a-t-il expliqué.

Et de poursuivre en ces termes : « je lui ai même demandé s’il a eu des rapports avec les humains. Il m’a dit non, c’est avec les chiens. Je lui ai dit s’il est malade ou quoi ? Il m’a dit non. C’est peut-être inné en lui, on ne sait pas. Pourquoi ne pas aller avec les femmes ? Il m’a dit qu’il n’a pas d’argent. Moi, j’ai du mal à parler de ce problème-là. Je ne peux pas concevoir ça. Vous voyez jusqu’où la société guinéenne est dépravée !

C’est lourd pour moi en tant que religieux et à mon âge là. Un homme ne devrait pas se permettre cela. J’en parle malgré moi. »

Mamadou Yaya Barry