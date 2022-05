Religion : Kouriah se dote d’une splendide mosquée

En grand nombre, des fidèles musulmans se sont donnés rendez-vous ce vendredi 20 mai, à Kouriah sise dans la préfecture de Coyah pour participer à l’inauguration de la grande mosquée, réalisée dans le secteur Balissa.

Financée et équipée par Direct Aid en collaboration avec l’Association des Femmes Musulmanes pour la Culture Islamique et le Développement, dirigée par Mme Bangoura Hadja Aminata Moustapha Kallo, cette maison de Dieu est située au bord de la Nationale 1 et bâtie sur une superficie de 500 m2 et peut abriter 500 fidèles.

L’évènement a été rehaussé par la présence de plusieurs personnalités notamment la première vice-présidente du CNT, le directeur général de Direct Aid M. Hamadi, l’Inspecteur général de la ligue islamique nationale, El hadj Abdoulaye Kaba, le maire de la commune de Coyah, El hadj Mohamed Bangoura, sans oublier l’ancien secrétaire général des Affaires Religieuses, El hadj Aly Jamal Bangoura.

Le maire de la commune rurale de Kouriah, El hadj Mohamed Bangoura, a saisi l’occasion pour saluer et remercier tous ceux de près ou de loin, ont pu faire le déplacement à Kouriah pour assister à cette cérémonie. M. Bangoura a par ailleurs remercié le donateur pour la qualité du geste. Car, selon lui, l’ONG Direct Aid n’est pas à son premier don face à cette communauté. En 2017 pendant le mois de Ramadan, la même ONG avait fait un important don de vivres à la population de Kouriah avant d’octroyer en 2021 un forage à la population de Bassika, district de Kolakhouré.

Le maire de la commune rurale de Coyah a remercié la famille Bangoura qui a bien voulu céder l’espace pour la construction de cette grande mosquée de 500 places. « Nous rendons un vibrant hommage au gouvernement de la Transition dirigée par le Colonel Mamadi Doumbouya qui ne ménage aucun effort pour le rayonnement de l’islam dans notre pays, a ajouté le maire ».

Pour la présidente de l’Association des Femmes Musulmanes pour la Culture Islamique et le Développement, Mme Bangoura Hadja Aminata Moustapha Kallo, c’est un sentiment de joie et de satisfaction de voir tout ce beau monde venir témoigner de leur présence à cette cérémonie inaugurale. Car, selon elle ‘’construire une mosquée, c’est ouvrir la porte du paradis’’.

« Je remercie M. Hamadi, le donateur qui n’a ménagé aucun effort pour la construction de cet édifice dans un délai de trois mois. Je salue les efforts du gouvernement de Mohamed Béavogui à travers le Secrétariat Général des Affaires Religieuses, qui nous a aussi accompagnées. C’est un devoir pour moi étant une femme qui veut promouvoir l’islam dans notre pays de demander à toute personne de venir vers notre association pour qu’on puisse réaliser d’autres projets utiles dans le cadre de la promotion de l’islam », a-t-elle dit.

Pour l’inspecteur général de la ligue islamique nationale, El hadj Abdoulaye Kaba, les multiples inaugurations de mosquées, les cérémonies de lectures de coran régulièrement organisées, dénotent à suffisance le rayonnement de l’islam dans notre pays. Donc, cet édifice qui va regrouper les fidèles musulmans, aidera à stabiliser la société, promouvoir la paix et la quiétude, a dit Elhadj Kaba.

Selon lui, un bon musulman qui fréquente quotidiennement les mosquées est bien un garant dans la société. Car, il partage tout, échange tout avec les hommes et les femmes de tous bords confondus sans distinction de race ou de sexe ou d’ethnie. Ce qui dénote, le rôle fondamental d’une maison de Dieu à savoir : Instruire et éduquer les masses laborieuses autour de tout ce qui construit.

De son côté, le donateur M. Hamadi, s’est dit satisfait et réconforté d’avoir pris part à la présente rencontre. Il a remercié les populations de Kouriah, les filles et fils ressortissants de cette contrée de Filikhounyi, les membres de ladite association, intimement soudées aux dires de l’islam pour l’accueil réservé à sa délégation.

« Mes remerciements vont aussi au Président de la Transition, Colonel Mamadi Doumbouya qui, quotidiennement, se bat pour la paix, le progrès et la prospérité dans son pays », dira-t-il. M. Hamadi note par ailleurs l’appui constant du Chef de l’Etat à la promotion de l’islam en République de Guinée.

A rappeler que la société Direct Aid est implantée en Guinée depuis des années qui œuvre inlassablement au rayonnement de l’Islam dans notre pays.

Il a enfin remercié l’Association des Femmes Musulmanes pour sa générosité et les bonnes volontés de la famille Bangoura d’avoir cédé une bonne partie de leur terre pour la réalisation de cet édifice. « Un acte religieux qui restera longtemps gravé dans les mémoires des kouriyakas », conclut-il.

Ibrahima Sory Bangoura