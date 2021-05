Imam Yahya Camara, suspendu par le SGAR : ”la religion nous oblige à faire des sacrifices mais pas de fankadama”

Suite à la lettre circulaire du secrétariat général des Affaires religieuses en date du mercredi 19 mai, invitant les Guinéens à faire des sacrifices, sur toute l’étendue du territoire national, le vendredi 21 mai dans les mosquées et le dimanche 23 mai dans les églises, afin d’éviter au pays des calamités et des maladies, l’imam Yahya Camara, suspendu depuis des mois par le secrétariat général des Affaires religieuses a donné son point de vue sur cette affaire de sacrifice, dans l’émission Wonkhayafen de Djoma médias.

« La religion nous oblige à faire des sacrifices mais pas de Fankadama, car cette pratique est formellement interdite par le Bon Dieu », dit-il. Et de préciser : « si tu est responsable des affaires religieuses, tu ne dois pas dire des choses contraires à la religion et je me demande qui lui a dit de faire ce sacrifice. Ce sacrifice vient des charlatans et non de Dieu. Pour avoir la paix, ce n’est pas la peine de faire des sacrifices. Cherchons à prôner la vérité et la justice dans notre pays. »

L’imam Soumaré, un autre invité de l’émission Wonkhayafen, a, à son tour, dit ceci : « Ce qu’on appelle Fankadama, c’est le mélange de différents aliments et dont tu a les moyens. Je demande à l’imam Yahya Camara de ne pas profiter de cette situation, pour se venger pour sa suspension par le secrétariat général des Affaires religieuses. Encore, je demande à l’imam Yahya Camara de se calmer et de rester dans son cadre de suspension, car pour moi, le secrétaire général des Affaires religieuses n’a pas tort de demander aux Guinéens de faire ce sacrifice. Et c’est le rôle régalien des autorités religieuses. »

Kalidou Diallo