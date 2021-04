Religion : le pèlerinage chrétien de Boffa aura lieu cette année

Cette année, malgré quelques modifications apportées par la commission d’organisation, le pèlerinage de Boffa aura bel et bien lieu à la date du jeudi 29 avril au dimanche 2 mai 2021. Cette annone a été faite par Monseigneur Vincent Koulibaly, archevêque de Conakry, dans une note circulaire datée du 10 avril 2021.

Chaque année, quelques jours après la fête de Pâques, les Chrétiens catholiques de Guinée effectuent un pèlerinage national de Conakry jusqu’à Boffa dans la marche et dans la prière.

En 2020, compte tenu de l’État d’urgence sanitaire instauré par l’État et qui empêchait tout regroupement, y compris dans les lieux de culte, ces fidèles n’ont pas pu effectuer ce pèlerinage.

Ce dimanche 18 avril 2021, après la lecture de cette note à l’Eglise, les fidèles chrétiens de la paroisse Saint Charles Louwanga de Sonfonia sont très heureux d’accueillir cette nouvelle après une année sans pèlerinage.

Père Françis Roger Oularé, curé de la paroisse Saint Charles Louwanga de Sonfonia : « C’est un sentiment de joie après une année sans Boffa .Vous savez les raisons qui avaient motivé cette décision. C’était normal, parce que l’Eglise cherche d’abord à sauvegarder des vies. Face à la pandémie du coronavirus, on ne pouvait pas accepter de se rendre à un endroit qui réunit beaucoup de personnes et qu’il y ait des conséquences. Donc, c’est la raison pour laquelle l’Eglise avait décidé carrément d’annuler le pèlerinage de l’année dernière. Et pour cette année 2021, c’est vrai qu’il y aura Boffa, mais il y aura un petit changement. Il n’y aura pas de marche, on se rendra directement à Boffa le jeudi pour venir le dimanche. Mais c’est déjà une grande occasion parce que même si c’est un jour de rencontre avec le Seigneur, il est déjà assez grand. Donc, je ne peux qu’être heureux et mes fidèles chrétiens avec, bien entendu. »

Quant à Maximen Sekou Boiro, maître de chœur de la paroisse Saint Charles Louwanga, il dit que c’est une joie immense mais il déplore le fait qu’il n’y ait pas de marche.

« C’est une joie profonde que je ne peux pas exprimer. Je sais seulement que Boffa est une occasion dont nous rêvons, en tant que jeunes chrétiens. Je ne déplore qu’une seule chose, cette année c’est qu’il n’y aura pas de marche. Mais le fait que le pèlerinage ait lieu, c’est une joie immense pour moi. Je crois que c’est la même joie pour tous les fidèles chrétiens. », dit-il.

Compte tenu de l’existence de la pandémie de covid-19 encore en Guinée, le pèlerinage de Boffa sera exceptionnel. Il n’y aura pas de marche et plusieurs mesures sanitaires seront en place, à savoir : l’inscription obligatoire dans les paroisses, avoir au moins la première dose de vaccination contre la Covid-19 ou se faire dépister 24 heures avant le départ. Pour père Françis, ces exigences amèneraient beaucoup de fidèles chrétiens, qui hésitent encore à se faire vacciner, à se décider enfin.

Christine Finda Kamano

