Religion : les chrétiens catholiques ont effectué ce vendredi 8 avril leur marche pénitentielle

Chaque année, ces catholiques effectuent cette traditionnelle marche pénitentielle à l’image de la passion de Jésus qui est mort sur la croix. Comme d’habitude, ils sont partis de l’église saint Michel de coléah en passant par la corniche jusqu’à l’archevêché de Conakry tout en priant. Avant de commencer la messe, l’archevêque de Conakry, Vincent koulibaly a d’abord prié pour notre pays la Guinée ainsi que pour ses filles et fils.

« Nous sommes rentrés dans le temps fort, le temps sacré du carême (…) en faisant le chemin de croix pendant ce temps fort, nous voulons communier aux souffrances du christ pour le salut du monde. Et cette année spécialement, en faisant le chemin de croix de coléah à l’archevêché, nous voulons nous associer à la souffrance, à la mort de jésus christ pour notre pays. Pour que notre pays immensément riche puisse donner ce qu’il faut à ses habitants, puisse aider ses habitants à vivre mieux. Et la condition est que le guinéen accepte de s’asseoir, de se parler, et de se partager les idées du vécu de notre pays. Nous allons prier le seigneur, pour qu’il donne à tous les chrétiens et à tous les musulmans qui vivent le temps de ramadan, nous donne à nous tous, d’ouvrir les cœurs pour travailler ensemble pour le bonheur de notre pays, pour le bonheur de chacun et chacune d’entre nous », a- t-il prié.





Dans son homélie, l’archevêque a appelé les fidèles chrétiens à vivre dans l’amour.

« Les lectures de ce vendredi de carême ont pour but de nous soutenir avec notre marche avec Jésus, lui qui est notre maître et notre guide dans le monde (…) Frères et sœurs, nous nous acheminons lentement mais sûrement vers la semaine Sainte et la solennité de pâques. Dans les textes liturgiques proposés à notre méditation nous retrouvons les expressions de la douloureuse passion de Jésus. Jésus qui est accusé dans l’évangile d’aujourd’hui d’être un blasphémateur et pour cette raison les juifs le rejettent au point de prendre des pierres pour le lapider. Au cœur de cette passion marquée par une grande souffrance et de nombreuses incompréhensions, il convient de saisir la véritable valeur de l’immense homme fait pour notre rédemption. En vue à un tel amour de Dieu, la liturgie nous invite aujourd’hui à pratiquer le jeûne des calomnies. Nous savons que les calomnies sont monnaies courantes chez nous. C’est pourquoi je propose d’accueillir et de mettre en pratique ces paroles du théologien Origène « je te montre le jeûne que tu dois pratiquer abstiens toi des paroles violeuses c’est-à-dire plein d’animosité. Gardes toi des pensées des gens ». Ainsi, quand nous jeûnons, nous ne nous limitons pas souvent à nous abstenir de manger pendant la journée. En vue de répondre à l’amour immense de Dieu nous devons imiter son (jésus) exemple en aimant tous nos frères et sœurs.





Pensons ici à ces paroles de jésus en ceci : ‘’Tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l’amour les uns pour les autres…un autre passage de la bible, aimez les uns et les autres’’,

« il n’y pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l’on aime. ». Passons aussi à cette parole de Saint Paul, » N’ayez de dette pour personne sauf celle de l’amour mutuel. » Car celui qui aime les autres à pleinement accompli la loi,’’ Romain chapitre 13 verset 8. S’il n’y a pas d’amour vrai entre nous, s’il n’y a pas d’amour vrai même





vis à vis des autres nous ne sommes pas de bons chrétiens ainsi nous jeûnons toute la journée ,nous jeûnons 40 jours. Cet amour, nous serons jugés sur l’amour, la pitié, les exercices beaucoup de choses sont dites pour marcher sur la vie chrétienne mais ne négligeons pas l’amour.

« Aimez-vous les uns ,les autres comme je vous aimé ». Nous a dit Jésus.

Pour être vraiment ses disciples nous devons aimer sans limite, sans condition comme Dieu.

Présente à cette messe, la Ministre de l’Information et de la Communication a d’abord indiqué que cette marche pénitentielle représente pour elle une importante étape dans la vie chrétienne avant d’appeler les chrétiens catholiques à être le flambeau du message de paix.





« Comme je vous le disais tout à l’heure, c’est un temps de ressourcement, un temps où nous préparons la montée Pascal, où nous retraçons la passion du christ. Nous sommes dans les derniers jours du temps de carême, nous demandons pardon, nous nous retrouvons en nous-même ou nous essayons de nous faire une situation de notre vie ,de notre foi.





Que les catholiques de Guinée soient les porte- flambeau de ce message de paix. Quand nous marchons comme ça nous présentons notre foi, notre spiritualité. Nous devons être de vrais sel et lumière dans nos communautés. Nous faisons d’un même pas. Nous l’avons fait à travers toute la grande commune de Conakry, tous ensemble nous avons répondu d’une même voix, d’un même appel pour faire cette marche. C’est le message de paix que nous devons envoyer à l’ensemble du peuple de Guinée pour qu’ensemble nous vivions dans la paix et que nous amorcions un développement socio-économique », a-t-elle lancé.

Selon les statistiques lues après la messe, cinq mille huit cent soixante-dix-neuf (5879) chrétiens ont marché ,venus de 15 paroisses différentes. Et au total, marcheurs et non marcheurs, 6279 personnes étaient présentes à cette messe.



Christine Finda kamano

