Religion : les fidèles chrétiens catholiques de Guinée sont en route pour le pèlerinage national de Boffa

Après 2 ans sans marcher, hier dimanche 24 avril, les fidèles chrétiens catholiques ont entamé le pèlerinage national de Boffa. Contrairement aux années passées où le départ s’effectue à Kagbelen, cette année, les pèlerins marcheurs ont fait le départ au kilomètre 5 de Dubréka et cela compte tenu des travaux routiers qui ont été engagés sur la route de Kagbelen. Pour ce premier jour, plus de 4000 pèlerins ont répondu à l’appel. Au départ, l’archevêque de Conakry, Monseigneur Vincent koulibaly qui est à la tête du convoi a indiqué que ce pèlerinage est une démarche qui s’inscrit dans le cadre de la pénitence.

« C’est une marche qui entre dans la spiritualité de l’église, depuis 1963, Monseigneur Tchidimbo a commencé cette démarche qui est le pèlerinage de Conakry à Boffa et c’est dans le cadre de la pénitence pour que le seigneur pardonne les pêchés de notre pays, qu’il pardonne les péchés de chacun d’entre nous. Mais aussi c’est dans le cadre de la prière de demande ,aller à Boffa c’est exaucer les demandes pour notre pays espérant que Dieu donnera à notre pays les grâces nécessaires de son développement. Le pèlerinage va durer une semaine. Effectivement nous prions aussi que tout ce que les guinéens espèrent comme fruit de ces assises-là, que cela soit atteint pleinement pour que le pays ne tombe plus dans une nouvelle transition que notre pays aille de l’avant comme les autres pays », a-t-il indiqué



Sur la route, il y a des tracasseries, mais d’abord c’est la prière, des chants de louanges. Sur les visages, et à travers leur démarche, on peut sentir la fatigue chez les pèlerins, mais avec la détermination accompagnée de la foi, ils arrivent à tenir. Après quelques kilomètres de marche, ces fidèles se reposent. Arrivés sur les lieux de pause c’est la prière, ensuite ,ils se préoccupent tout d’abord de chercher des places, ensuite certains en profitent pour prendre leur bain, laver les habits et d’autres se font masser les pieds afin de leur permettre de tenir bon. C’est le cas de cette pèlerine couchée sur sa natte se faisant masser. Malgré la fatigue, elle est déterminée à rentrer à Boffa.



« Au début ce n’était pas trop difficile mais c’est hier soir qui m’a beaucoup fatigué mais on est rentré quand même au lieu de la pause. En tout cas, même si je suis fatiguée, je suis déterminée à rentrer à Boffa. Malgré que je sois fatiguée,les pieds me font mal mais je vais rentrer à

Boffa », a-t-elle souligné.

Ce pèlerinage durera une semaine. A partir de ce lundi 25 avril, les pèlerins en ont encore pour 4 jours de marche avant d’arriver à Boffa. Au moment où ( 13h) nous écrivons cet article les pèlerins étaient encore à Gbensinken et aucun incident majeur n’avait été enregistré.



Christine Finfa Kamano

