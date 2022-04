Religion : les pèlerins marcheurs de l’église catholique sont toujours en route pour Boffa

Elles sont plusieurs structures (a chorale, les CVAV, la commission santé et autres) à se battre pour permettre aux fidèles chrétiens d’effectuer un bon pèlerinage. Spécialement pour les cas de maladie en route, les plaintes ne finissent pas. Mme Beavogui de la paroisse Sainte Thérèse de l’enfant Jésus :

« Ça n’a pas été facile parce que sur la route, nous rencontrons des difficultés d’ordre sanitaire. Il y a la poussière et les véhicules qui nous empêchent de circuler. Ce n’est pas du tout facile mais on fait avec. Particulièrement, moi je n’ai pas eu de difficultés et même si tu as des difficultés tu es obligé de les surmonter… Ma détermination d’abord c’est la prière, je prie pour que Dieu me donne la force de continuer parce qu’on ne peut pas marcher comme on le disait tout à l’heure pour faire le spectacle », a-t-elle déclaré.

Dr Claude Irandouno,membre de la commission de coordination du pèlerinage de Boffa et membre de la sous-commission médicale a donné des détails sur la façon dont sa commission procède pour les gérer.

, « Cette commission est chargée d’assurer la santé de tous les pèlerins marcheurs et non marcheurs. Ça c’est le but. Cette commission sert à dépister et à soigner toutes les plaintes pendant le pèlerinage de Boffa. Les soins sont gratuits et pour la possession des produits, soit c’est au marché, ou soit par les dons du ministère de la Santé ou encore des bonnes volontés, les pharmaciens et les grossistes . En plus, les manques à gagner, l’archevêché achète. Nous rencontrons beaucoup de cas les plaintes qui sont souvent retrouvées: le paludisme, les cas de déshydratation. Nous les rencontrons avec le soleil, l’indigestion surtout parce que l’alimentation n’est pas contrôlée. Nous avons toute une équipe dirigée par Dr Gabriel Konaté, les pharmaciens et autres. Pour les cas compliqués et généralement les cas d’accident qu’on rencontre durant la marche, on les réfère sur Conakry. La bonne conduite sur le plan médical, on les assure à 100%. Et le côté matériel, le gouvernement à travers le ministère de la Santé nous a toujours donné des ambulances pour la route, c’est-à-dire ceux qui viennent de Dubreka jusqu’à Boffa et ceux qui viennent de l’autre côté Boké, Kamsar », a-t-il indiqué.

Cette année, pour éviter que les pèlerins ne dégradent l’environnement à leur passage, la jeunesse étudiante chrétienne de l’archidiocèse de Conakry(JEC) s’est aussi impliquée. A chaque pause, elle profite pour mettre des kits mobiles à chaque coin.

« Nous nous avons notre méthode de travail appelée le VJA (voir, juger, agir) On a vu que le long de nos pèlerinages, les pèlerins mettent assez de sachets plastiques et cela contribue à la dégradation de l’environnement. C’est ainsi donc nous avons pris à bras-le-corps pour assainir depuis le départ jusqu’à Boffa pour permettre de protéger notre environnement parce que c’est le cri du cœur de notre père évêque et du saint pape. Parce que les sachets plastiques que vous voyez sont impérissables et cela contribue à la dégradation totale de notre environnement. C’est pourquoi nous passons ce message. Les consignes que nous donnons aux gens, ils commencent déjà à comprendre. Nous passons devant les différentes paroisses, nous installons nos kits mobiles que vous voyez là et nous leur donnons les instructions. Une fois vous avez fini de boire, vous les regroupez et vous les mettez dans les kits. Et après tout, les équipes passent pour collecter tout ça pour les mettre dans un endroit pour pouvoir les recycler. Depuis que nous le faisons, nous pouvons dire qu’il y a un résultat. C’est un travail civique, il faut que cela soit ancré dans nos comportements parce que c’est un travail qui se fait petit à petit. Mais nous avons remarqué que les gens ont compris le message », a expliqué Urbain Kolié, premier responsable diocésain de la jeunesse étudiante chrétienne de l’archidiocèse de Conakry(JEC).

Hier mercredi 27 avril, les pèlerins étaient à Soumbouyadi, presque à 14 kilomètres de la rentrée de Boffa.

Christine Finda Kamano