Religion : Mercredi des Cendres, 1er jour du carême chrétien

Les chrétiens catholiques ont entamé hier mercredi 2 novembre 2022 le carême conformément aux 40 jours que Jésus Christ a eu à faire au désert. En ce mercredi des cendres, à la cathédrale Sainte-Marie, comme d’ailleurs dans toutes les églises catholiques, les Chrétiens ont reçu les cendres sur le front. Ce qui marque le début du carême. Dans son homelie, le curé de la cathédrale Sainte Marie de Conakry, a d’abord commencé par prier pour la paix dans notre pays, la Guinée et dans le monde entier.

« Cette année, notre carême commence à un moment important de l’histoire de notre pays. Nous le savons tous, nous sommes en période de transition, raison pour laquelle cette année, nos efforts de carême dans la prière, je dis bien dans la prière, doivent être orientés vers l’invocation du Seigneur pour une transition tranquille et paisible, pour une transition calme. Mais aussi une prière pour que le Seigneur éclaire ceux qui ont la charge de nous conduire pendant cette période de transition afin qu’ils puissent, sous la direction du Saint Esprit prendre des orientations qui nous mèneront dans le bonheur et dans la prospérité. Cette année aussi, au niveau mondial, tous les Chrétiens du monde le savent bien, notre carême vient à un moment où il y a des troubles et des tumultes au niveau mondial, notamment des conflits au niveau géopolitique. Nous savons tous qu’aujourd’hui nos frères qui sont en Ukraine, en Russe, en Europe vivent aussi un moment difficile pendant ce temps de carême. Nous prierons également afin qu’une solution soit trouvée par la grâce de Dieu, pour que la paix revienne dans ces contrées pour le bonheur de tous sur cette terre », a prié le père Vincent Joseph Konaté, curé de la cathédrale Sainte Marie de Conakry.

Poursuivant, le curé a appelé les Chrétiens à la conversion surtout pendant ces 40 jours.

« Aujourd’hui, nous commençons une période d’entraînement spirituel, le temps de carême. Je ne veux pas revenir sur l’histoire du carême que nous savons déjà mais plutôt sur sa signification pour nous à travers les textes sacrés que nous avons écoutés tout à l’heure. Le temps de carême, pour les plus anciens, il s’agit des souvenirs, souvenirs des liturgies mais aussi souvenirs des homélies parfois peut-être moralisantes pour les générations actuelles. Le carême évoque souvent le bol de riz, l’action de solidarité, le souci pour des pauvres simplement l’entraide mutuelle. Pendant le carême, il faut faire ceci, il faut faire cela et après le carême on retombe encore. Il est heureux que nos paroisses s’engagent dans la voie surtout de la solidarité. Il est heureux pendant ces 40 jours que nos paroisses s’engagent dans la voie de la prière intensive et de l’adoration pour que pendant ces 40 jours le Seigneur puisse donner satisfaction à nos demandes. Oui mes frères et sœurs, tout cela bien sûr fait partie du carême. S’occuper des autres, donner l’aumône, prier pour les autres. Mais tout cela, ce ne sont que des moyens. Et Jésus, notre Maître et notre Seigneur nous en donne 3 aujourd’hui pour vivre le temps de carême. Le but du carême est à chercher ailleurs. Le but de ces 40 jours mes frères, c’est de nous débarrasser de tout ce qui nous encombre à l’extérieur comme à l’intérieur de nous-mêmes pour rendre notre passage, notre pèlerinage sur cette terre, incorrigible. Nous nous en libérons pour n’avoir plus que dans le cœur que l’essentiel. Et l’essentiel, c’est Jésus mort et ressuscité. Parmi les moyens qui conduisent à ce but, l’Evangile nous en donne un qui est décisif, et cela à travers ces 3 moments. Tout d’abord, c’est celui de l’isolement. Retire-toi, le seigneur le sait, il te le revoudra en secret. Aujourd’hui, le monde va vite, nous courons chaque jour, il faut se lever très tôt, il faut aller vite parfois. L’on pense précéder le temps même si on oublie qu’un jour nous allons mourir. Eh bien, ce temps de carême est l’occasion pour nous de faire une sorte de stop, faire halte, diminuer la vitesse et cela pour se rendre plus proche de Dieu…Alors pendant ces 40 jours, il nous est demandé de nous retirer, de nous éloigner de tout bruit extérieur afin de nous rapprocher de Dieu par la prière. Et nous pourrons vraiment rencontrer Dieu que dans l’intimité et cette intimité ne doit pas être théorique, c’est la lecture de la Bible tout simplement, quotidiennement. C’est la fréquentation de Jésus au Tabernacle, c’est l’organisation d’une prière familiale avant de dormir…Dieu voit tout cela et il en souffre. Et il est encore temps pendant ce temps de carême de nous engager, de faire un retournent à 180 degrés et que nous prenions conscience de notre péché et de nos responsabilités… », a t-il enseigné.

Ces 40 jours de pénitence que les Chrétiens ont entamé hier Mercredi des cendres prendra fin le Samedi Saint( Fête de Pâques)

Christine Finda Kamano

622716906