Religion : messe commémorative des scouts défunts de la région de Conakry

Ce dimanche 6 février 2022, les scouts de la région de Conakry (un mouvement d’éducation des jeunes qui vient compléter ce qui est donné à l’école), composés de la meute de 6 à 11ans, de la brache verte de 12 à 18 ans et de la troupe de 18 à 25 ans, ont organisé une messe à la mémoire de tous les scouts défunts de la Guinée en général et en particulier ceux de la région de Conakry. Plusieurs scouts, amis et parents de ces défunts étaient présents à cette messe. Dans son homelie, le Père Mathias, qui est en même temps scout, a d’abord prié pour la mémoire de ces défunts. Avant d’inviter les fidèles scouts à la bonne conduite dans l’église.

« Nos paroles et mots, nos comportements, nos désirs personnels ont dû certes être si lourds et si considérés comme persécution contre notre chère église, notre chère communauté, notre mouvement au point qu’il nous est si difficile de faire remonter nos filets au gouffre des eaux qui symbolise dans la vie les forces du mal. Ainsi, nous aussi frères et sœurs en christ nous scouts, sont invités à hanter ce qui nous semble beau et qui énonçait la barque d’une église divisée, la barque d’un mouvement divisé dans les eaux profonde. Suivre Jésus chers scouts, c’est alors faire preuve de rassemblement, de bâtisseurs d’unité, de la réconciliation comme le Christ et non le contraire de tous ces mots car ceux qui agiraient ainsi contrairement à cette volonté de l’Evangile se dérobent des adversaires de Jésus, il est diable…il est là à présent dans notre chère barque de Guinée, il est là présent dans notre chère barque de mouvement scout, dans le cœur de chacun en donnant des forces, des grâces et des dons pour accomplir sa mission d’amour dans la joie, l’unité et la communion, tout en sachant désormais oublier le mur de haine, nos désespoirs, nos désirs parfois égoïstes et tout ce qui pouvait nous éloigner de vivre sur la route de la mission essentielle », a-t-il enseigné.

Délamou Siba Formo, commissaire régional des scouts de Conakry, a rappelé que ça fait 25 ans que les scouts célèbrent la mémoire de leurs amis scouts qui sont décédés.

« C’est pour rappeler un peu à nos parents que nos amis qui ne sont plus parmi nous, que nous les gardons encore, qu’on ne les a pas oubliés. Ils ont servi non seulement notre association, ils ont servi leur communauté, mais ils ont servi la nation guinéenne. Pas seulement à cause de leur service Chaque année, nous commémorons tous les scouts défunts de notre association mais aussi de notre région. Donc, c’est pour leur rendre hommage pour tout le service qu’ils ont eu à rendre au mouvement scout et pour leur pays », a-t-il rappelé.

Les parents des défunts, quant à eux, ont exprimé leur sentiment de joie à l’endroit des scouts. « Je viens pour témoigner toute la gratitude que j’ai par rapport à ce qui se passe autour de nous aujourd’hui. Je viens vivre une époque dans la sincérité de l’âme, du cœur de tous ceux-là qui constituent ce mouvement..Je salue les œuvres de tous ceux-là qui ont cette initiative entre leurs mains. Je prie qu’on puisse leur donner la chance de transcender les œuvres après eux. Je vous rappelle un peu mon fils qui est Jean Isidore. Le voici ,voici sa photo là-bas. Je me rappelle le jour de son décès. L’humilité que m’a apportée toute cette communauté de scouts, la fraternité, la sympathie qu’ils ont apportées, toute la lumière qu’ils ont apportée autour de cet enfant, ça continue encore et je les remercie pour tout », s’est exprimé un parent.

Bien avant la journée d’aujourd’hui, hier, samedi, plusieurs activités ont été menées: un match de gala, un rassemblement général, des activités dans les sous camps, le couvre-feu et autre. Et après la messe d’aujourd’hui, les scouts ont effectué un dernier rassemblement. Le tout s’est terminé par un carnaval.

Christine Finda Kamano