Religion: radié par le SGAR, l’imam Yaya Camara saisit la Cour suprême 

C’est officiel, l’imam Yaya Camara radié pour faute lourde de ses fonctions et interdit de parler au nom de l’islam sur le territoire guinéen, à travers son avocat, Me Salifou Béavogui a attaqué cette décision du secrétariat général des affaires religieuses, le mercredi 21 septembre, devant la cour suprême pour obtenir son annulation pure et simple.

L’information a été donnée à Mediaguinee, ce vendredi 23 septembre par l’avocat du concerné, Me Salifou Beavogui: » Nous avons saisi la cour suprême mercredi. Nous avons introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la décision N 2022/0154/SGAR/CAB/DRH du 15 septembre 2022 portant radiation de mon client Imam Yaya Camara dans ses fonctions d’imamat et de prêcheur ».

À rappeler qu’ en 2019, Imam Yaya Camara avait été sanctionné pour les mêmes faits par le régime Alpha Condé.

Elisa Camara

