Remaniement partiel du gouvernement : trois nouveaux entrants et des permutations (décret)

Dans un décret publié dans la soirée de ce vendredi 18 novembre 2022 à la télévision nationale, le président de la transition, Colonel Mamadi Doumbouya a procédé au remaniement partiel du gouvernement de Dr Bernard Goumou.

Dans cette nouvelle équipe gouvernementale, on constate l’arrivée de trois nouveaux chefs de département à savoir : Mme Safiatou Diallo qui devient ministre de l’Environnement et du Développement Durable, Elhadj Gandho Barry qui prend les rênes des Infrastructures et des Travaux publics et de Félix Lamah qui dévient ministre des Transports.

Ci-dessous liste complète des membres du gouvernement

1-Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l’Homme : M. Alphonse Charles Wright

2- Ministre de la Défense Nationale : M. Aboubacar Sidiki Camara

3- Ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation : M. Mory Condé

4- Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile : M. Bachir Diallo

5- Ministre des Affaires Etrangères, de l’Intégration Africaine et des Guinéens Etablis à l’Etranger : M. Morissanda Kouyaté

6- Ministre de l’Economie et des Finances : M. Moussa Cissé

7- Ministre du Budget : M. Lancinet Condé

8- Ministre du Plan et de la Coopération Internationale : Mme Pola Rose Pricemou

9- Ministre du Travail et de la Fonction Publique : M. Julien Yombouno

10- Ministre de l’Environnement et du Développement Durable : Mme Safiatou Diallo, précédemment, secrétaire générale du Ministère de l’Environnement et du Développement Durable

11- Ministre de l’Agriculture et de l’Elevage : M. Mamoudou Nagnalén Barry

12- Ministre de l’Energie, de l’Hydraulique et des Hydrocarbures : M. Aly Saidouba Soumah

13- Ministre des Mines et de la Géologie : M. Moussa Magassouba

14- Ministre des Infrastructures et des Travaux Publics : M. Elhadj Gandho Barry, précédemment secrétaire général du Ministère du Budget

15- Ministre des Transports : M. Felix Lamah, précédemment expert en développement organisationnel et conduite du changement

16- Ministre des Postes, des Télécommunication et de l’Economie Numérique : M. Ousmane Gaoual Diallo

17- Ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire : Colonel Ibrahima Sory Bangoura

18- Ministre de la Pêche et de l’Economie Maritime : Mme Charlotte Daffé

19- Ministre du Commerce, de l’Industrie et des PME : Mme Louapou Lamah

20- Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’innovation : Mme Diaka Sidibé

21- Ministre de l’Enseignement Pré-universitaire et de l’Alphabétisation : Guillaume Wawing

22- Ministre de l’Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle et de l’Emploi : M. Alpha Bacar Barry

23- Ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique : M. Mamadou Pèthé Diallo

24- Ministre de l’Information et de la Communication : Mme Aminata Kaba

25- Ministre de la Jeunesse et des Sports : M. Lansana Béa Diallo

26- Ministre de la Promotion Féminine, de l’Enfance et des Personnes Vulnérables : Mme Aicha Nanette Conté

27- Ministre de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat : M. Alpha Souma

– Secrétaire Général du Gouvernement avec rang de Ministre : M. Abdourahamane Sikhé Camara

– Secrétaire Général aux Affaires Religieuses avec rang de Ministre : M. Karamo Diawara

Mediaguinee