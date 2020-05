Remède contre la Covid-19 en Guinée: le produit ‘’Farafinadjigui’’ de l’ATPNG suscite des convoitises!

« Farafinadjigui ». C’est le nom du produit contre la Covid-19 qui a été récemment présenté à Kankan, 2è ville de Guinée, par les membres de l’Association des tradi-thérapeutes et pharmacologues N’ko de Guinée (ATPNG) sous la direction de leur président, Dr Mamoudou Kotèban Camara.

Il est depuis quelques jours en vente à Conakry au quartier Mafanco, au 2è étage de l’immeuble Cheick Fantamady Camara. Selon nos informations, ledit produit a déjà produit des résultats probants dans le cadre de lutte contre cette pandémie qui continue malheureusement d’endeuiller de nombreuses familles à travers le monde.

« Ce produit que vous venez voir aujourd’hui est un bon produit. Car, son magasin ne désemplit pas de clients. Certains malades hospitalisés dans les centres de traitement préfèrent prendre ce produit. C’est pourquoi vous verrez tout à l’heure quelques personnes qui sont venues le chercher pour leurs malades », nous informe-t-on à l’entrée du magasin contenant ledit produit.

Rencontré, le responsable de la vente du produit, Younoussa Lonkassia Condé n’a pas voulu faire assez de commentaires. Car, dit-il, il revient normalement aux malades guéris par le produit de parler de son efficacité.

« Notre produit s’appelle Farafinadjigui. En ce qui concerne l’engouement, je vous dirais qu’il marche un peu parce que jusqu’à présent, nous n’avons pas encore atteint l’objectif. Donc, on ne peut pas dire que le produit marche à merveille puisque l’objectif fixé par notre ONG, jusqu’à présent, on est très loin de là. Néanmoins, certains patients guinéens nous ont fait confiance en l’achetant. Et, ils ont pu nous témoigner que le produit est très efficace. Je pense que l’efficacité du produit ne doit pas venir de nous, ce sont les utilisateurs qui sont les mieux placés pour apprécier ou non le produit », indique-t-il.

Poursuivant, notre interlocuteur rassure que le produit est bien traité et qu’il a une validité de 2 ans. « Tu peux garder ce produit chez toi jusqu’à 2 ans sans que tu n’y trouves de débris un jour. On s’est fortement focalisés sur la qualité pour qu’on puisse répondre à l’aspiration du peuple. Parce que quand on parle de médecine, c’est la propriété qui est avant tout. Je dois vous dire honnêtement que beaucoup de personnes viennent chez nous pour se procurer ce produit. Nous avons fabriqué ce produit dans l’intention tout simplement de traiter la Covid-19. La dose curative est d’un litre et cette dose est vendue à 300 000 fg. »

Plus loin, il a nous expliqué avec preuve à l’appui que les utilisateurs du produit sont enregistrés et qu’ils communiquent à tout moment avec les patients. « Ces deux chemises que vous voyez sont remplies de fiches de nos patients. Ceux qui sont guéris et ceux qui sont en traitement. C’est pour vous dire que nous sommes en contact avec tous les patients. »

Quant aux citoyens rencontrés aux alentours du lieu de vente de ce produit, ils sont nombreux à encourager les membres de cette association des guérisseurs. Selon eux, l’Etat à travers le Ministère de la santé doit placer les guérisseurs traditionnels en première ligne de ce combat contre cette pandémie (Covid-19).

« J’ai eu la certitude que ce produit soigne la Covid-19. Récemment, j’ai un grand-frère qui a été atteint et il était hospitalisé à Donka. Il présentait déjà des symptômes de la maladie et il m’a dit de venir acheter ce produit pour lui. Et, au bout de quelques jours, il a été déclaré guéri par les médecins et nous avons déposé son certificat de guérison ici. Croyons donc en nos valeurs et croyons surtout en nos frères africains qui ne cessent de se battre pour valoriser nos plantes médicinales », nous a confié Mamady Camara.

La Guinée est l’un des pays africains les plus sévèrement touchés par la maladie à coronavirus et a enregistré depuis le 12 mars dernier 2658 cas confirmés, 1133 guéris et 16 décès.

Youssouf Keita

+224 666 48 71 30