Remise de 100 tenues de judo offertes par la fédération japonaise de judo (communiqué)

Le 23 juillet 2019, Son Excellence Monsieur Hideo Matsubara, Ambassadeur du Japon en République de Guinée a procédé à la remise de 100 tenues de judo, offertes par la Fédération japonaise de judo à son homologue la Fédération guinéenne de judo et disciplines associées.

Ce don a été effectué grâce à l’action de SPORT FOR TOMORROW (SFT), qui est une initiative des secteurs publics et privés japonais visant à apporter leur contribution au niveau international à travers le sport. Elle regroupe des agences gouvernementales, sportives, de coopération avec des entreprises privées japonaises, qui ont toutes comme but de promouvoir le sport dans le monde et les compétitions internationales, d’intégrer le sport dans la coopération et de changer le monde par le sport. D’ici 2020, année à laquelle les Jeux Olympiques et Paralympiques se tiendront à Tokyo, l’initiative SFT a pour objectif de promouvoir le sport et de toucher plus de 10 millions de personnes dans plus de 100 pays, particulièrement ceux en voie de développement.

Le judo est une technique de combat qui est devenue progressivement un sport, et finalement un art de vivre, de se comporter. Le judo, qui est bien évidemment originaire du Japon, est un des arts martiaux très pratiqués également en Guinée, comme le karaté et l’aïkido. De nombreux clubs fonctionnent quotidiennement à travers tout le pays, et les judokas guinéens, hommes et femmes de tous âges, s’entraînent tout en apprenant les disciplines. Et le Japon est très heureux de voir à quel point le judo s’est diffusé dans le monde entier, au point d’être également une discipline olympique.

Ce don est une contribution du judo japonais au judo guinéen, pour soutenir les efforts de la Fédération et ceux, hautement appréciables, des judokas guinéens. L’Ambassadeur Matsubara a exprimé son souhait que les judokas guinéens soient présents aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo 2020, rendez-vous du sport et de la planète, et il les a encouragés vivement à s’entraîner dur, avec leurs nouvelles tenues, pour être parmi les premiers mondiaux.

Conakry, le 23 juillet 2019

AMBASSADE DU JAPON