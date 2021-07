Remise de diplômes à l’Université de N’zérékoré : le Gouverneur vante les mérites du Recteur

La cérémonie de remise de diplômes de la 17ème promotion, 11ème de LMD a eu lieu ce week-end à l’Université de N’zérékoré. C’est le gouverneur de la région administrative du même nom qui a présidé ladite cérémonie en présence des autorités universitaires, des services de sécurité et de la défense, ainsi que de toutes les composantes sociales de la ville. Ils sont au total, 585 dont 120 filles des 8 départements qui ont obtenu leur diplôme de fin d’études universitaires dans ce temple du savoir.

En prenant la parole, pour la circonstance, l’Inspecteur général de police, Mohamed Gharé, a mis cette occasion d’abord à profit pour louer les efforts consentis par le recteur de l’Université, en la personne de Dr Oumar Keita.

« J’ai visité avec toutes les autorités les infrastructures réalisées et le plus souvent avec votre accompagnement, vous les étudiants. Il fait beau aujourd’hui de rendre visite à l’Université de N’zérékoré. Mais tout cela a été rendu possible grâce à quoi ? Grâce à la paix », dira le Gouverneur. Et d’ajouter :

« Monsieur le recteur, merci d’avoir donné raison au chef de l’Etat de choisir la jeunesse pour diriger l’Université de N’zérékoré. Vous sortez de l’Université, mais n’oubliez pas que vous devez à l’Etat guinéen. Vous devez faire preuve de reconnaissance des efforts de la Guinée pour votre bonne formation. »

Il a par la suite invité les nouveaux diplômés à se lancer dans l’entrepreneuriat et à ne pas attendre le gouvernement pour les emplois.

Dr Oumar Keita, le recteur de l’Université de N’zérékoré, fera remarquer ceci dans son intervention : « aujourd’hui, comme vous pouvez le constater, notre université connaît de profonds changements depuis notre nomination en octobre 2019. Ces résultats sont le fruit d’un travail acharné et collectif par tous les dirigeants de l’Université. C’est aussi avant tout le fruit de la bonne politique en faveur des jeunes de Son Excellence le président de la République, le Professeur Alpha Condé qui a fait confiance à la jeunesse pour diriger l’Université de N’zérékoré. Chers étudiants sortants, l’Université vous félicite pour votre parcours universitaire. Vous avez fait preuve de responsabilité. Vous serez bientôt sur le marché de l’emploi. Je vous souhaite bonne chance. Et je vous demanderai de garder un lien solide avec l’Université, car vous faites partie désormais de cette université. Cependant ne perdez jamais de vue l’État dans votre formation. Vous avez un devoir de reconnaissance à l’État, aux collègues enseignants-chercheurs et personnels administratifs de l’Université. »

A noter que le stade de l’Université, gazonné par la nouvelle équipe, a été également inauguré en marge de cette cérémonie. Cette 17ème promotion porte le nom de l’honorable Amadou Damaro Camara, actuel président de l’assemblée nationale.

Amara Souza Soumaoro, correspondant à N’zérékoré

+224 621941777