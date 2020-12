Remise des prix panafricains, à Abidjan: KPC, PDG de Guicopres et Lamine Guirassy distingués

Rodrigue Koffi, journaliste ivoirien, directeur de Publication du Magazine “Bonne Gouvernance Info”, basé à Abidjan et aussi secrétaire général de l’observatoire Africain pour la Bonne Gouvernance -une organisation qui encourage les acteurs de différents secteurs qui concourent à l’émergence de nos États Africains- était face à la presse.

En séjour à Conakry, M. Koffi, a annoncé que la cérémonie des distinctions des lauréat 2020 est prévue le 19 décembre prochain en Côte d’Ivoire A l’en croire, « c’est après le succès retentissant des éditons 2017, 2018 et 2019, que l’observateur Africain Pour la Promotion de la Bonne Gouvernance, organise la quatrième édition de la cérémonie de distinction dite « Distinction des Meilleurs Acteurs Africain de l’Emergence Édition 2020″ cette année elle est placée sous le signe de “l’excellence et le mérite ».

L’objectif principal de cette organisation à sa création, explique-t-il, est de faire la promotion, des cadres et compétences sur le continent africain.

« Après le tirage, deux Guinéens et non des moindres se sont retrouvés parmi les lauréats, il s’agit du PDG du Groupe Guicopres Kerfala Personne Camara (KPC), qui a mis en place la Fondation KPC pour l’Humanitaire, il recevra le Prix Panafricain du Meilleur Chef d’Entreprise pour le Développement et l’Émergence de la Guinée Conakry. Et le second lauréat est Lamine Guirassy, journaliste et PDG du Groupe de Presse Hadafo Médias, il est nominé pour recevoir “le Prix Panafricain du Meilleur Patron de Presse Privée de l’Afrique de l’Ouest Francophone », explique M. Koffi.

Aussi, faut-il noter qu’au-delà de ces deux lauréats guinéens pour cette Quatrième édition, figurent aussi, deux Maliens, un Togolais et près d’une dizaine d’Ivoiriens. Et pour l’édition de 2018, c’était le ministre d’État, ministre des PME, ministre conseiller, Tibou Kamara qui a figuré parmi les bénéficiaires de ces prix.

« Je voudrais vous exprimer mes sincères remerciements pour cette distinction et marquer mon accord de principe pour prendre part à la cérémonie prévue le 19 Décembre 2020 », martèle-t-il enfin.

