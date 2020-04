Rémy Lamah à Mediaguinee : “c’est faux, je n’ai pas été positif au Covid-19”

Le ministre guinéen de la Santé Rémy Lamah a démenti mardi la rumeur selon laquelle il a été testé positif au Covid-19. Le ministre, contacté par Mediaguinee dit se porter “excellemment bien”.

“Vous me voyez moi cacher une maladie ? Je suis avant tout médecin et ministre de la Santé. Si je tombe malade c’est moi-même qui vais l’annoncer. Je me porte bien grâce à Dieu. J’étais à Gbessia ce matin pour voir comment décongestionner l’hôpital Donka. De là je suis allé aux Finances. Pratiquement depuis le matin, je suis sur pied. C’est faux, je n’ai pas été testé positif au Covid-19. Que les gens restent tranquilles, je ne cache jamais une maladie », dit-il au téléphone.

La Guinée enregistre à date 1163 cas confirmés de Covid-19 dont 246 guéris et 7 décès depuis l’apparition, le 12 mars dernier, de la maladie dans le pays.

Elisa CAMARA