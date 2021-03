Rémy Lamah : ‘’je ne peux dire aujourd’hui avec certitude s’il y a une nouvelle variante de Covid-19 en Guinée’’

La pandémie (Covid-19) qui semblerait ralentir sa propagation en Guinée refait surface malheureusement dans le pays avec de nouvelle vague de contamination inquiétante, suscitant ainsi des interrogations.

Ce mercredi 24 mars 2021, le ministre de la Santé et de l’hygiène publique, Général Rémy Lama a, dans son intervention dans l’émission “MIRADOR” de la Radio FIM Fm, indiqué que les échantillons envoyés à Dakar il y a trois semaines se sont révélés négatifs.

« Parlant de cette de cette deuxième vague de Covid-19, aujourd’hui, je ne peux pas vous dire exactement avec certitude si oui ou non nous avons à faire à une nouvelle variante. Il y a de cela 3 semaines, sauf si je me trompe, nous avons des échantillons du côté de l’institut pasteur de Dakar, pour savoir avec exactitude si les nouvelles variantes qui existent en Afrique du Sud et en Egypte se retrouvés en Guinée. Mais les échantillons qu’on a envoyés se sont révélés négatifs. Très bientôt nous allons avoir des appareils pour pouvoir déterminer si on a à faire à de nouvelles variantes », a-t-il expliqué.

Poursuivant, il (ministre de la santé) dira qu’il croit savoir que cette nouvelle vague de contamination est liée aux relâchements des gestes bannières par les citoyens.

« Exemple, dans nos communes, il y a des mariages qui font et il y a les boites de nuit qui continuent d’être ouvertes (…) Je demande aux forces de défense et de sécurité qu’ils veillent à ce que ces lieux là soient fermés pour le bonheur de tout le monde. C’est vous de la communication et nous de la santé, les forces de sécurité et les administrateurs territoriaux, chacun à un rôle à jouer par rapport aux respects des mesures édictées par les services de santé. »

Mamadou Yaya Barry

+224 622266708