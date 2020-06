Rémy Lamah testé positif à la Covid-19 :  ‘’j’ai senti des signes, je me suis fait prélever hier’’

Après avoir fait un premier test le déclarant négatif au Covid-19 il y a quelques semaines, le ministre de la santé, Médecin Colonel Rémy Lamah vient d’être finalement déclaré positif à la maladie à Coronavirus. C’est lui-même qui a confirmé l’information ce dimanche 07 juin 2020 à Mediaguinee.

Selon le ministre guinéen de la Santé, c’est hier qu’il a fait le test après avoir senti des signes de Covid-19.

« J’ai senti des signes, je me suis fait prélever hier. Et ce matin (dimanche ndlr) on m’a appelé pour me dire que j’étais positif », a-t-il précisé brièvement.

Elisa Camara

