Conférence sur la relance du tourisme africain : Laye Junior Condé est à Windhoek !

C’est un Laye Junior Condé visiblement plein d’énergie et d’initiatives qui est arrivé dimanche, 13 juin à Windhoek, capitale de la Namibie, pour prendre part ce lundi à la conférence régionale sur la relance rapide du tourisme africain post-covid, sur initiative de l’organisation mondiale du tourisme (OMT).

Après des heures dans les airs via Addis-Abeba, le directeur général de l’Office national du tourisme (ONT) entend porter la voix de la Guinée à ce rendez-vous continental qui se tient à l’imposant hôtel Windhoek country club Resort du 14 au 16 juin prochain sous le thème : « Renforcer l’image de la marque Afrique pour une relance rapide du secteur du tourisme ».

M. Condé -qui s’inscrit parfaitement dans la dynamique du président Alpha Condé “Guinea is back”- compte vanter les merveilles touristiques guinéennes à Windhoek.

Convaincu que le tourisme rime avec volonté politique, Laye Junior échangera avec d’autres patrons du tourisme africain sur leurs modèles de relance du secteur, durement éprouvé par la pandémie de Covid-19.

« Contrairement aux mines, le tourisme est une source intarissable de revenus pour le développement de nos pays », soutient Laye Condé, ambassadeur du tourisme guinéen. Ajoutant que rien n’est encore tard pour booster le tourisme dans son pays où des sites connaissent une nette dégradation depuis plusieurs années.

Aussi faut-il rappeler que cette rencontre de Windhoek -l’une des plus belles et propres capitales africaines- réunit les directeurs généraux des offices nationaux du tourisme africain et les professionnels du domaine.

Mamadou Savané