Rencontre ANAD-MATD: « nous pensons que c’est une bonne chose » (Aliou Condé)

La coalition de l’Alliance Nationale pour la l’Alternance et la Démocratie (ANAD) a répondu dans l’après-midi de ce Mardi 15 mars 2022, à l’invitation du Ministre de l’Administration du Territoire et la Décentralisation (MATD), pour échanger sur le processus de mise en place d’un cadre de concertation.

Aux sortir des échanges qui se sont déroulés à huis-clos, le représentant de l’ANAD, Aliou Condé qui avait à ses côtés, Diabaty Doré, Francis Haba entre autres, a jugé les échanges fructueux.

« Nous avons senti une ouverture d’esprit de leur part et nous avons aussi exprimé les mêmes opinions et les mêmes préoccupations (…) À partir des échanges que nous avons eus, nous avons eu des éclaircissements. Et donc, nous avons dit puisque nous sommes des ambassadeurs de notre coalition l’ANAD, nous allons retourner et transmettre ce que nous avons appris ici, qu’il s’agisse en fait de réfléchir sur le cadre de dialogue permanent qui sera mis en place, quel est l’objet de ce cadre? Quelle est la composition de ce cadre? Quelle est la durée de vie de ce cadre? Et de quoi il va traiter ? Quels sont les problèmes auxquels il va s’atteler pour que solutions soient trouvées pour le bonheur exclusif du peuple de Guinée. Nous pensons que c’est une bonne chose que la classe politique et tous les acteurs de la société puissent se retrouver avec le CNRD pour qu’ensemble on conjugue le même verbe, qu’on se fixe le même objectif, que tous les efforts tendent vers cet même objectif. », a-t-il précisé.

Mamadou Yaya Barry

