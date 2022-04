Rencontre avec Alpha Condé, à Landréah: une visite, un objectif, plusieurs versions 

Et de deux pour les politiques guinéens depuis le 5 septembre dernier. Les comptes-rendus des rencontres se font selon les positions. Si l’on n’a jamais connu tout ce qui a été dit lors de la rencontre duo Sadiba-Amara et les politiques au camp Almamy Samory Touré, l’on risque également de ne pas tout savoir sur la rencontre entre le professeur Alpha Condé et les membres de sa famille politique, hier dimanche, 24 avril à partir de 11 heures. A cause des versions multiples.

A la veille donc de la deadline de la Cedeao fixée au CNRD, l’ancien président Alpha Condé a rencontré ses proches [voir liste ci-dessous] à Landréah pour échanger sur les grands sujets du moment dont la vie de son parti.

Selon des invités, c’est un Alpha Condé apparemment bien en forme qui est apparu, riant, tapotant les gens, plein d’humour et aussi d’anecdotes. En gros, c’était une retrouvaille bon enfant entre politiques du même bord.

La santé du président…

Selon des témoins, Alpha Condé qui est était visiblelent bien en forme a informé qu’il se retournera sous peu à l’étranger pour suivre ses soins. Non dire si la junte au pouvoir est d’avis.

Condition de détention…

Durant tous les échanges qui ont fait plus de trois heures, (11h à 14h), Alpha Condé ne s’est pas plaint du CNRD sur ses conditions de vie. « Alpha Condé ne nous a rien dit à propos »

Congrès du RPG…

Au cours des échanges, les deux camps divergents (les pro et anti Kassory) sont tous unanimes que Alpha Condé tient à la survie de son parti comme à la prunelle de ses yeux. Ceci étant, il aurait appelé à l’unité pour maintenir la flamme du RPG. Non sans rappeler que le congrès se tiendra à l’avenir pour (re) tracer la voie du parti.

Cas Kassory, Diané, Diakaria et Oyé…

Nos interlocuteurs ont indiqué à Mediaguinee que le sujet n’a pas été évoqué par l’ancien président. « Le président n’en a pas évoqué. Du moins, publiquement. Peut-être qu’il a un autre agenda pour ça ».

La discorde CEP du RPG…

Le fameux Conseil exécutif provisoire (CEP) confié à l’ex-Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana. Voilà le sujet qui fâche et divise les camps en conflit. Quelle a été la position du président Condé? Chaque camp interrogé a tiré la couverture sur soi. Les versions varient selon que l’on soit pro ou anti-Kassory. Même le communiqué signé de la direction nationale de la communication du parti est déjà contesté par les anti-Kassory. Finalement, Alpha Condé en pesonne prendra la parole pour mettre fin à cette confusion qui risque de faire éclater l’ancien parti au pouvoir.

La vie de la nation…

La Guinée. Le nom est revenu plusieurs fois dans les propos de l’ancien chef de l’Etat guinéen. Nos interlocuteurs ont confié que Alpha Condé a réitéré son vœu de voir la Guinée se développer, le pays débout. Il a souhaité que les grands chantiers qu’il a entamés aillent jusqu’à terme.

Un coup « amical » à Papa Koly Kourouma…

Comme pour montrer qu’il est toujours en forme, Alpha Condé a donné un coup de santé à Elhadj Papa Koly Kourouma de Grup, parti allié au RPG.

A noter que les invités ne sont pas arrivés à Landréah au même moment. Ce qui pourrrait expliquer la foultitude de versions…

Noumoukè S.