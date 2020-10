Rencontre avec la mission internationale : Dalein pose des ‘’si’’, le FNDC refuse…  

Venue dans le but de désamorcer la crise postélectorale qui secoue la Guinée depuis quelques jours, la mission de la CEDEAO, de l’UA et des Nations Unies pourra-t-elle réussir son pari ? En tout cas, le président de l’Ufdg, Cellou Dalein Diallo qui revendique sa victoire a déclaré ce lundi qu’il recevra cette délégation mais à son bureau, barricadé par les forces de police et de gendarmerie. Avant de réitérer son appel à ses militants de toujours continuer de réclamer leur victoire.

C’est le même rythme du côté du front national pour la défense de la constitution, (FNDC) qui accuse d’ailleurs cette mission dont fait partie Ibn Chambas, représentant du secrétaire général des Nations Unies d’avoir une approche trop simpliste d’une crise assez profonde provoquée par le vainqueur du scrutin présidentiel du 18 octobre dernier Alpha Condé.

Elisa Camara

+224654957322