Rencontre Ceni-mission mixte : ‘’ce fut un cadre d’échanges très fructueux’’ (Mamadi 3 Kaba)

La mission mixte composée des représentants de la Cedeao, de l’Union africaine et de l’Onu ainsi que quatre ministres des Affaires étrangères (AE) conduite par le président de la commission de la Cedeao, Jean-Claude Kassi Brou continue de rencontrer les acteurs politiques guinéens.



Ce jeudi, 1er octobre, ladite mission a rencontré plusieurs acteurs dont le président de la CENI, Kabinet Cissé qui avait à ses côtés certains des commissaires de son institution.

Au sortir de cette rencontre, le porte-parole de la CENI, Mamadi 3 Kaba est revenu sur quelques points saillants débattus.

« C’est une rencontre qui entre dans le cadre des rencontres périodiques que les institutions régionale et sous régionales peuvent avoir avec la commission électorale nationale indépendante (CENI). C’était justement pour venir s’enquérir du niveau d’avancement des activités des opérations électorales. Parce que vous savez, la CENI a élaboré un chronogramme pour l’organisation de l’élection présidentielle du 18 octobre prochain. Donc, c’était tout à fait normal que ces institutions viennent demander la CENI ce qui a été fait et qu’est ce qui reste à faire. Ce fut un cadre d’échanges très fructueux où le président de la CENI a exposé toutes les activités qui ont pu être réalisées jusqu’à date et celles qui restent notamment, le jour du scrutin qui est en préparation. Au même moment, le président a fait des demandes au nom de la CENI, celle qui consisterait pour ces institutions de renforcer le cadre de dialogue et aussi pour l’observation électorale. Les commissaires en grand nombre ont été satisfaits de cette rencontre comme pour dire que ces institutions accompagnent la CENI et la CENI est toujours prête a écouté les conseils de ses institutions. Tout ça pour une élection présidentielle apaisée, transparente et inclusive dont les résultats seront acceptés par tous les candidats », dira-t-il entre autres.

Youssouf Keita