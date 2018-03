Rencontre CENI/UFDG : « il ne nous appartient pas encore une fois de changer les résultats qui ont été proclamés au niveau de la Ceni » (Etienne Soropogui)

Au sortir d’une rencontre, ce jeudi, avec l’Union des forces démocratiques de Guinée (Ufdg) de Cellou Dalein Diallo qui crie aux fraudes massives au lendemain du scrutin du 04 février dernier, le directeur des opérations de la Commission électorale nationale indépendante (Ceni), Etienne Soropogui a indiqué que cette entrevue avec les différents partis politiques du pays, vise à sauvegarder la quiétude sociale. Sinon, ajoute-il, c’est une démarche, qui n’a aucun fondement juridique. Non sans dire que cela ne changera en rien les résultats qui ont été proclamés au niveau de la Ceni. Une réaction du directeur des opérations de la Ceni, qui n’a pas du tout plu à la délégation de l’Ufdg conduite par le candidat du parti à Matoto, Kalémodou Yansané.

Selon Etienne Soropogui, « c’est une démarche qui n’a aucun fondement juridique, encore une fois nous voulons privilégier la paix au niveau de notre pays ».

Répondant à la question de savoir si cette revendication des partis politiques pourra changer les résultats de la Ceni, Etienne d’affirmer : « non, nous en sommes pas là. Il ne nous appartient pas encore une fois de changer les résultats qui ont été proclamés au niveau de la Ceni. Le fait que cela impacte sur les résultats, c’est une décision qui soit prise à un certain niveau en association avec l’ensemble des entités qui sont dans les bureaux politiques au niveau de notre pays, c’est important que de noter que la Ceni a pour vocation dès l’instant qu’elle aura proclamé les résultats définitifs de revenir sur la structure de ces résultats ».

» Nous avons pris le rendez-vous pour mardi, nous allons aujourd’hui recevoir un tableau qui dresse les bureaux de vote qui sont incriminés, alors à notre tour d’aller vers les démembrements pour qu’on puisse ressortir les PV de ces bureaux de vote. Nous estimons que d’ici à lundi, nous allons finir avec ça, et que le mardi le travail de confrontation avec les PV que l’ufdg a fournis peut commencer. Il s’agit de neuf circonscriptions : Ratoma, Matoto, Matam, Dubréka, Kindia, etc. », explique M. Soropogui.

De son côté, le porte de la délégation de l’UFDG, Kalémodou Yansané de rétorquer : « Nous ne voulons pas demander la reprise du vote sur tout le territoire national. Mais là où les résultats sont criards est très probant dans neuf circonscriptions, nous avons demandé que des vérifications soient faites. Nous avons donc demandé à la CENI de nous recevoir aujourd’hui et nous avons la liste de tous les bureaux de vote qui sont écartés, soient falsifiés. Nous avons donc promis de déposer la liste de ces bureaux-là, à la CENI de demander à ces démembrements d’ici demain ou plus tard mardi la liste des PV officiels sortie de ces bureaux de vote. Pour Matoto, sur 959 bureaux vous avez 92 PV qui ont été écartés. Les 92 PV écartés ont causé un préjudice de 7600 voix à l’UFDG, ce qui nous a fait perdre trois quartiers et un conseiller. On ne demande pas de faveur, nous voulons simplement que les PV qu’on a sur la main que la CENI sorte ces PV officiels, on les compare. Si nous avons raison qu’on nous rétablisse dans notre droit, si on a tort alors ceux qui ont fait la fraude ont raison ».

A noter, que demain vendredi, c’est autour du RPG Arc-en-ciel, parti au pouvoir, de rencontrer la Ceni. Et qui sera suivi du parti UFR de Sidya Touré.

Elisa Camara

+224 654 95 73 22

