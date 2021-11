Rencontre des coalitions de partis politiques : Cellou Dalein Diallo quitte la réunion, les travaux continuent.

Le président de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) et de l’ANAD a pris part à l’ouverture de la réunion entre les coalitions des partis politiques qui se tient à l’hôtel Riviera Taouyah, ce jeudi, 18 novembre 2021.

Après deux heures d’échanges, Cellou Dalein Diallo s’est retiré de la réunion avant la fin des travaux.

Le président de l’UFGD et de l’ANAD a, avant de s’embarquer à bord de son véhicule laissé entendre : «Je n’ai rien à dire. Je suis venu assister à la séances d’ouverture de la réunion, les travaux continuent. Ils vous feront part des conclusions », a brièvement déclaré Cellou Dalein Diallo.

Par ailleurs, les travaux continuent avec d’autres membres de l’ANAD, de la CPR, de la CORED et d’autres coalitions. Selon Mohamed Lamine Kaba du parti FIDEL, il y a environ une dizaine de coalitions de partis politiques réunies dans la salle.

Mamadou Yaya Barry

622266708