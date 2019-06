Rencontre des ports de l’Afrique de l’Ouest et du Centre : le port de Conakry fait hisser la Guinée au pinacle

La rencontre des ports d’Afrique et de l’Ouest et Centre qui s’est tenue à Lomé, au Togo, du 14 au 20 juin dernier sous le thème « le rôle de l’Etat dans le transport maritime et portuaire » a permis à la Guinée de se hisser au pinacle.

Présente à ce 40ème conseil annuel de l’Association de Gestion des Ports de l’Afrique de l’Ouest et du Centre (AGPAOC) qui réunit 24 ports de 20 pays du continent, Madame Touré Aïssata Aribot -dont le travail fait des émules- a été gratifié de deux prix pour le port autonome de Conakry qu’elle dirige depuis janvier dernier et un autre prix décerné au Vérificateur général Aliou Diallo.

Ces prix, à en croire la directrice générale Aribot, récompensent le sérieux et la dynamique en cours au port autonome de Conakry.

« Le port de Conakry a été honoré à cette rencontre. Nous avons eu 3 prix : deux prix pour le port de Conakry et un prix pour l’ancien directeur général, monsieur Aliou Diallo qui est actuellement le vérificateur général de la République. Pour le port, il s’agit du prix de la bonne tenue des statistiques portuaires. Quand on entend port, ce sont les statistiques portuaires. Donc, la Guinée a remporté ça, et ensuite un autre prix pour l’assiduité à l’AGPAOC. C’est pour vous dire qu’aujourd’hui, dans les ports, il y a des avancées. Dans chaque port, tous les ans, ces rencontres-là se tiennent. Nous avons vraiment été honorés à Lomé », déclare Aribot, pur produit de l’AGPAOC depuis 1988. Ajoutant que ‘’lors de cette rencontre de Lomé, on a eu l’opportunité d’être reçus par le président de la République du Togo Faure Gnassingbé, qui a parlé de la sécurité dans les ports. Il nous a exhortés à tout faire pour maintenir la sécurité dans les ports. Selon lui, sans sécurité, il n’y a pas de port. Il a aussi parlé de piraterie dans le Golfe de Guinée. Aujourd’hui, les navires, on les attaque en mer, donc il faut une sécurité. Parce que les 80% des recettes des pays viennent du transport maritime et du commerce international ».

La patronne du port de Conakry a ensuite fait noter les sages conseils du président togolais qui, souligne-t-elle, a appelé à miser sur la sécurité dans les ports et le transport maritime, plaidant pour les pays enclavés d’Afrique.

« Sans la sécurité, on ne parlera pas ni du commerce international, ni du trafic maritime. Et aussi, il (président togolais) a demandé à ce qu’on puisse remorquer les pays sans littoral, les pays de l’hinterland (arrière-pays) qui n’ont pas de façade maritime tels que : le Mali, le Burkina, le Niger et l’Afrique Centrale. Il nous a demandé de les assister parce qu’ils n’ont pas souhaité avoir ce sort-là. Mais, s’ils se retrouvent dedans, il faudrait que nous qui avons ces ports-là, nous leur facilitions le trafic de leurs marchandises vers ces pays-là », a-t-elle martelé. Non sans dire que la Guinée est membre du comité directeur de l’AGPAOC depuis 2 ans.

Créée en 1972, l’AGPAOC dont la présidence est revenue à la Côte d’Ivoire se réunira en 2020 à Malabo, en Guinée équatoriale.

Noumoukè S.