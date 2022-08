Rencontre entre Boni Yayi et coalitions politiques : « des questions sur ceux qui sont en prison et à l’extérieur du pays, posées » (Dr Faya Millimono)

Le médiateur de la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) désigné dans la crise Guinéenne, Thomas Boni Yayi a dans son agenda, rencontré dans la soirée de ce mercredi 24 août, les acteurs politiques guinéens, à l’imposant hôtel Kaloum.

Vu le nombre de leaders politiques présents, l’émissaire de la CEDEAO a décidé de les recevoir par coalition politique.

Le président du Bloc Libéral (BL) et de la coalition politique pour la rupture (CPR), a souligné les dessous de sa rencontre avec le médiateur.

« Il y a 22 coalitions actuellement, il fallait donc trouver une méthode de travail. On s’est donc entendu que le médiateur et ses compagnons reçoivent chaque coalition à la fois. Nous sommes la toute première », a précisé Faya Millimono.

Et d’ajouter plus loin : « Nous avons décliné nos préoccupations, les questions nous ont été posées sur le cas par exemple de ceux qui sont en prison ou de ceux qui sont à l’extérieur, qu’est-ce qu’il faille faire pour avoir tout le monde au tour de la table. Et nous avons promis que nous allons leur déposer dans les minutes qui vont suivre, au propre, notre mémo, accompagné du chronogramme schématique », a-t-il indiqué.

Mamadou Yaya Barry