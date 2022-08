Rencontre entre Boni Yayi et coalitions politiques : « même s’il y a un médiateur, la solution est guinéenne » (Dr Ousmane Kaba de la COPED)

Parmi les coalitions qui ont pu échanger, ce mercredi 24 août, avec le Médiateur de la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), figure la Coalition pour le Progrès et la Démocratie (COPED). Une coalition qui regroupe le PADES de Dr Ousmane Kaba, le président du MND, Dr Ousmane Doré et du Secrétaire Général par intérim du PDG-RDA, Oyé Béavogui entre autres.

A en croire le porte parole de cette coalition, la rencontre avec le médiateur de la CEDEAO portait sur le besoin de dialogue et les conditions pour que les guinéens puisent s’asseoir ensemble pour parler en famille.

Au sortir des échanges à huis-clos, l’ancien ministre de l’économie et des finances à fait savoir que c’est avec beaucoup de satisfaction qu’ils ont eu des discussions franches et loyales avec Thomas Boni Yayi et ses compagnons : « Vous savez, la Guinée a un problème. C’est le manque de dialogue entre tous ses enfants. Donc, nous avons discuté des différentes advenues et des possibilités pour que ce dialogue puisse inclure l’ensemble des grands partis politiques Guinéens, ceux qui sont là comme ceux qui ne sont pas là, c’est ce qui est souhaitable pour le pays pour avoir la paix et la stabilité dans notre pays », a indiqué Dr Ousmane Kaba.

Poursuivant, il souligne : « Nous avons une transition, nous souhaitons qu’elle soit apaisée, nous avons des dirigeants qui sont à l’écoute de ce pays. Entendons-nous, trouvons des solutions adéquates entre guinéens. Même s’il y a un médiateur, la solution est guinéenne […]. La rue n’est pas une réponse, c’est aussi l’insatisfaction qui envoie cet état de fait. Nous devons faire disparaitre les causes de la rue aussi. Son rôle, c’est de nous faire parler pour que les solutions viennent de nous-mêmes puisque nous connaissons notre pays. Nous connaissons les acteurs et, c’est vraiment à nous de proposer des solutions. Le médiateur est un facilitateur du dialogue inter guinéen, c’est comme ça qu’il faut le considérer ».

Pour finir dira t-il : « Nous avons été amené à faire une proposition qui était que la médiation en travaillant avec les autres coalitions qui vont passer devant eux, qu’ils puissent savoir qu’il y a des acteurs politiques qui pourraient être à même de parler avec leurs collègues pour pouvoir ramener tout le monde autour de la table. Donc, une liste de propositions sera faite et qui va être présentée au CNRD et permettant à quelques acteurs politiques de pouvoir mener des démarches internes afin que tout le monde se retrouve autour de la table mais pas dans les rues ».

Mamadou Yaya Barry