Rencontre entre huissiers, avocats et Ministère de la Justice: la grève continue, les négociations reportées à lundi

Les lignes n’ont pas pu bouger ce mercredi 28 avril 2021 au cours de la première rencontre qui a eu lieu au ministère de la Justice entre les huissiers, les avocats et le chargé des négociations, en la personne du secrétaire général dudit ministère dans le but de mettre fin à la grève qui sévit dans les cours et tribunaux du pays.

Après deux heures d’horloge de négociations, à huis clos avec le secrétaire général du ministère de la Justice, les huissiers appuyés dans leur grève par les avocats ont jugé nécessaire de maintenir la grève et de reporter les négociations au lundi 3 mai. Ils devraient venir ce jour avec des propositions de sortie de crise.

Au sortir de la rencontre, Me Sory Daouda Camara, président de la Chambre nationale des huissiers de Guinée a déclaré: « nous avons entamé les discussions, sauf qu’en ce qui nous concerne, nous avons demandé un renvoi jusqu’au lundi 3 mai parce que nous avons pensé lorsque nous avons reçu la lettre d’invitation du département que c’était pour nous soumettre des propositions de solution afin de les examiner, voir ce qui est acceptable et ce qui n’est pas acceptable. A notre grande surprise, il a été demandé à l’invité de présenter une proposition de sortie de crise. Nous avons dit que nous sommes des invités. Nous, nous avons présenté une plateforme revendicative, nous avons donc cru que le département avait déjà une proposition de sortie de crise. Puisque ce n’est pas le cas, nous avons demandé à ce que nous nous retournions parce que nous avons nos mandants à qui nous devons rendre compte. Nous avons échangé avec les autres collègues pour faire une autre plateforme contenant des propositions de solution. Donc la grève, pendant ce temps, continue bien entendu. Et le lundi à 10 heures, nous allons nous retrouver. D’ici là, nous aurons travaillé sur un document pour formuler comment nous entendons sortir de cette crise. Nous allons faire des propositions de solutions. »

Quant au bâtonnier de l’Ordre des avocats, Me Djibril Kouyaté, il dit être optimiste pour une sortie rapide de crise dans les prochains jours.

« Les lignes n’ont pas bougé mais les lignes bougeront », a dit confié.

Elisa Camara

+224654957322