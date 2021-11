Rencontre MATD-partis politiques : ‘’je n’ai rien appris de nouveau’’ (Aliou Condé de l’UFDG)

Suite au communiqué n°1259 en date du 5 novembre 2021 relatif à l’ouverture des dépôts de dossiers candidatures aux fonctions de membres du CNT, le ministre de l’Administration du territoire et de la décentralisation a invité les acteurs concernés à une réunion d’échanges et de partages d’informations ce mercredi 9 novembre, au palais du peuple.

En lieu et place du ministre Mory Condé, c’est le secrétaire général du MATD, Dr Yamory Condé qui a reçu les acteurs politiques ou leurs représentants dans la salle de l’hémicycle pour une demi-heure d’échanges.

Au sortir de ladite rencontre, le secrétaire général de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG), Aliou Condé a fait savoir qu’il n’a rien appris de nouveau puisque, dira-t-il, il n’y a pas eu d’échanges.

« Je n’ai rien appris de nouveau et on a rien communiqué. On a fait qu’expliquer les textes et des directives. Nous ne sommes pas associés au débat sur la question. Ce n’est pas de cette façon inclusive. Parce que dès qu’on dit c’est inclusif, le problème est posé à vous tous, ceux qui ont pris le pouvoir et vous-mêmes. Vous vous mettez autour de la table ensemble et vous discutez de la question. C’est ça l’inclusivité. Mais sinon là, c’est directif. On reçoit des instructions, voilà dans quelle direction il faut aller. On vous dit vous que suivez ou vous laissez », a-t-il précisé.

Mamadou Yaya Barry

+224 622 26 67 08