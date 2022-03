Rencontre MATD-RPG : « notre souhait, c’est de nous donner une échéance convenable » (Saloun Cissé)

Le Ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation (MATD) a reçu à tour de rôle ce Mardi 15 mars, plusieurs coalitions politiques, pour essayer de mettre en place un cadre de dialogue, dont le CPA dirigé par Alfred Mathos, le RPG Arc-en-ciel et ses alliés et l’AD de Mohamed Lamine Kaba et suivra l’ANAD, présidée par Cellou Dalein Diallo et la CORED de Mamadou Sylla.

Au sortir de cette rencontre qui a duré près d’une trentaine de minutes, le Secrétaire Général du RPG a fait savoir que deux points ont été abordés avec le Ministre Mory Condé. Le premier point c’est l’aspect politique de notre réalité profonde du pays et l’aspect de redynamisation et d’articulation, sur comment la Guinée va prendre son envol du point de vue administratif.

Sur l’aspect politique, il dira ceci : « nous, on a été très clair. Il a fait un développement très exhaustif de l’aspect politique et comment nous allons aborder ces aspects politiques actuels. Il a campé le contexte dans le cadre général. Nous avons appréhendé beaucoup d’aspects. L’aspect qui retient notre attention, c’est comment aller aux élections? Comment tenir le fichier électoral? Comment nous allons essayer de prendre en considération l’échéancier politique ? Il a fait un développement pour une orientation générale. Sur place, on ne pouvait donner de réponses du tic au tac, parce qu’il fallait prendre langue avec les autres partis politiques parce que nous appartenons à une coalition politique pour que nous puissions éplucher les questions posées et lui déposer une documentation consommable. »,a-t-il précisé.

Poursuivant, Saloum Cissé dira que dans les échanges, le ministre Mory Condé n’est pas rentré dans les détails. « Il a parlé du fichier, il a parlé des aspects politiques. Il n’est pas rentré dans les détails. Mais l’orientation qu’il vient de nous faire, va nous permettre de faire un développement plus exhaustif pour que nous puissions l’orienter. Mais notre souhait, c’est de nous donner une échéance convenable, consommable pour qu’on aille aux élections. »

Mamadou Yaya Barry

