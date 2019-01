Une rencontre du PEDN empêchée par le maire de Matam: François Bourouno annonce la fin de tout contact avec le parti de Sidya

Le responsable de la communication du Parti de l’espoir pour le développement national (PEDN) de Lansana Kouyaté, François Bourouno a confié samedi à Mediaguinee que le maire de la commune de Matam Seydouba Sacko [de l’UFR], a refusé la tenue d’une rencontre de son parti dans la commune. Annonçant la rupture de tout contact politique avec le parti de Sidya Touré qui ne sont pas de “bons amis”.

“Le PEDN est entrain de restructurer ses organes à la base au niveau de Matam, nos inspecteurs ont fini le travail. Quand on a voulu valider le nouveau bureau fédéral, on a informé les autorités à travers un courrier rédigé par notre fédération de Matam. Et à notre fort étonnement, on a vu que le maire a refusé l’organisation de cette cérémonie, en évoquant comme argument la situation qui prévaut dans le pays”, fulmine Bourouno.

Ce qu’on a trouvé très maladroit, poursuit-il, parce qu’actuellement tous les observateurs savent que l’UFR est en train d’installer ses structures dans les quartiers de Conakry, ils n’ont jamais fait l’objet d’empêchement. Donc, si un maire UFR se livre à une telle pratique contre le PEDN, nous estimons que c’est sciemment fait, c’est pour œuvrer à isoler le PEDN, à empêcher l’évolution du PEDN sur le terrain”.

Par ailleurs de souligner: ” Donc pour nous aujourd’hui, nous considérons l’UFR comme un parti qui a les mêmes pratiques que le Rpg. Puisque vous savez l’opposition politique guinéenne dénonce toujours la privation des libertés politiques dans le pays. A chaque fois, qu’on a été empêchés par le gouvernement, l’opposition a toujours dénoncé ça. Donc si un maire UFR nous fait ça, on estime qu’il n’y a aucune différence en matière de pratique dictatoriale avec l’ufr et le Rpg“.

C’est pourquoi, ces derniers temps l’ufr voudrait travailler avec nous dans le cadre d’une nouvelle alliance politique. Mais là, au niveau du PEDN, on a décidé de rompre complètement avec cette alliance. On ne va discuter avec l’UFR. On va arrêter tout contact politique entre nous parce qu’on estime qu’ils ne sont pas de bons amis”.

Elisa Camara

