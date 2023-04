Rencontre PM, FVG et religieux: « les lignes bougent »

Après 2 heures d’échanges à huis-clos entre les parties, aucune communication sur la nature des discussions n’a filtré.

Au nom des religieux, monseigneur Jacques Boston qui s’est adressé à la presse a fait savoir qu’il y a encore des petits réglages à faire sans donner plus de précision.

Du côté des FVG et le PM, c’est silence.

Prenant la parole, monseigneur Jacques Boston a tout de même exprimé sa joie une nouvelle fois en ces termes : « nous pouvons vous dire aujourd’hui que les lignes bougent et que Dieu soit béni, parce que les Guinéens sont autour de la même table. Nous pouvons vous dire dans un laps de temps que ce que nous nous sommes dit aujourd’hui sera connu par le public, par la Grâce de Dieu. Ayant un peu de patience, il faut des petits réglages pour que nous revenions à la presse, à l’opinion nationale et internationale pour vous faire savoir ce que nous nous sommes décidé. Mais nous pouvons vous rassurer que tout se passe dans les conditions les plus meilleures… Pour le moment, nous sommes toujours à huis-clos. Nous avons parlé de beaucoup de choses concernant la paix dans notre pays », a-t-il laissé entendre.

Il faut retenir que cette énième rencontre a connu la présence de Boubacar Barry de l’UFR, Aliou Condé de l’UFDG, Lansana Komara du RPG Arc-en-ciel, Mouloukou Souleymane Touré du FNDC entre-autres.

Mamadou Yaya Barry