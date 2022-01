Rencontre société civile-Colonel Doumbouya : plusieurs leaders de la société civile seront absents (source)

Sauf changement de dernière minute, les responsables des différentes structures de la société civile guinéenne seront reçus ce vendredi 14 janvier 2022 par le président de la transition, Colonel Mamadi Doumbouya, au palais présidentiel Mohammed V.

Mais cette rencontre qui s’articulera sur plusieurs sujets liés à la transition en cours risque d’être biaisée dans la mesure où plusieurs principaux leaders des structures invitées ne seront pas de la partie. Selon nos informations, le département en charge de l’Administration du territoire et de la décentralisation n’aurait invité que des personnes qui ont pris part à sa réunion de la semaine dernière à l’hôtel Kaloum.

« Pour la rencontre de demain avec le président de la transition, le ministère de l’Administration du territoire et de la décentralisation devrait adresser des invitations aux structures et non aux personnes qui ont représenté leurs structures à la dernière rencontre avec le ministre Mory Condé. Parce que certaines de ces personnes n’ont représenté que leurs présidents ce jour. Si le président de la transition et le ministre de l’Administration du territoire ne tiennent compte de cette remarque, la rencontre de demain sera biaisée », nous informe-t-on.

A en croire nos sources, le président du CNOSCG, Dr Dansa Kourouma, le coordinateur national de la Maison des Associations et Ong de Guinee (MAOG), Lansana Diawara, Abdourahmane Sano de la PCUD, Sékou Koundouno,Foniké Menkè et Abdoulaye Oumou Diallo seront parmi les grands absents à ladite rencontre. Car, ils n’étaient pas à la rencontre avec le ministre Mory Condé à l’hôtel Kaloum

M’bemba Keita