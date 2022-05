Rendez-vous médicaux d’Alpha Condé: “nous devons l’accepter et cela n’interfère nullement dans le processus judiciaire” (Koureïssy)

Réunie en session plénière ce lundi 23 mai 2022, au siège du Parti de l’Pnité et du Progrès (PUP), la coalition dénommée l’Union des Partis Politiques (UPP) s’est exprimée entre autres sur l’autorisation accordée à l’ex président Alpha Condé pour se rendre à ses “rendez-vous médicaux” à l’étranger.

Pour eux, si les raisons humanitaires ont permis à l’ancien chef de l’État de sortir du pays librement, il y va de l’honneur de la démocratie que cela n’entrave pas les éléments d’accusations portés si les preuves sont établies et dire que les poursuites pourront continuer.

Dr Sékou Koureïssy Condé, porte-parole de cette coalition, a fait remarquer que l’histoire de la Guinée est une longue histoire de victimes et des victimisation. Et pour y remédier, M. Condé a formulé quelques pistes de solution. « Nous avons le devoir de travailler dans le sens de la réconciliation, de la prise en compte de toutes les formes de violence. Dans cette perspective, à chaque fois qu’il y a un geste humanitaire, nous devons l’accepter et cela n’interfère nullement dans le processus judiciaire. Le monde est un village planétaire. Vous êtes condamné, partout où vous êtes dans le monde, vous êtes reconnu condamné. Mais d’ici là, nous avons tellement de victimes dans l’histoire de notre pays, arrêtons le cycle de production de victimes et faisions en sorte que les actes humanitaires, les décisions de justice de façon transparente soient du domaine de la loi, rien que du domaine de la loi », a-t-il suggéré.

Mamadou Yaya Barry