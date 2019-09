Renforcement de capacités : une quarantaine de journalistes à l’école du Ministère des Travaux Publics

Un atelier national d’informations à l’intention de plusieurs hommes de médias a ouvert ses portes ce mardi 24 septembre, dans les locaux d’un réceptif hôtelier de la place. C’est une initiative du Ministère des Travaux Publics qui a pour but de créer un cadre d’échange entre les deux parties (Ministère des Travaux Publics et les médias).

Durant deux jours, les responsables des différentes directions et ces journalistes échangeront sur des thématiques comme Ministère des Travaux Publics : Prérogatives et rapports avec les départements en charge des Transports, de la Ville et de l’Agriculture ; Direction Nationale de l’Entretien Routier : La programmation, la passation des marchés, la réalisation, le suivi et le contrôle des Travaux d’entretien routier ; Direction Nationale du Fonds d’Entretien Routier : Connaissance, programmation d’activités, difficultés et perspectives ; Direction Nationale des Routes Nationales : La programmation, la passation des marchés, la réalisation, le suivi et le contrôle de travaux ; Direction Nationale des Routes Préfectorales : La programmation, la passation des marchés, la réalisation, le suivi et le contrôle des travaux ; Direction Nationale des Voiries Urbaines : La programmation, la passation des marchés, la réalisation, le suivi et le contrôle des travaux…

Pour cette première journée, l’honneur est revenu tout d’abord au conseiller technique du Ministère, Lansana Koîvogui d’expliquer de long en large les prérogatives du département du TP, avant d’évoquer les rapports qu’il y a avec les autres départements comme celui des transports, de la ville et de l’Agriculture.

A l’en croire, le ministère des Travaux Publics a pour responsabilité la construction des routes nationales et des voiries urbaines et que la construction en grande partie des routes communautaires appelées routes de désenclavement agricole revient désormais au Ministère de l’Agriculture.

Interrogé à la fin de sa communication, le Directeur général du Fonds d’Entretien Routier (FER), Souleymane Traoré n’a pas manqué de se réjouir de cette initiative du ministre Moustapha Naité avant d’indiquer :

« Nous avons communiqué sur le fonctionnement du fonds d’entretien routier c’est-à-dire son historique, des régies au fonds de première génération jusqu’au fonds de seconde génération, les ressources qui sont disponibles, les besoins qui sont exptimés, les modalités du fonds d’entretien routier par rapport aux différents maitres d’ouvrages que sont la direction nationale de l’entretien routier, la direction des routes préfectorales, le génie-rural et la direction des transports terrestre… »

Pour le Directeur national de l’entretien routier, Sâa Yolandé, cette rencontre avec le monde des médias était opportune « en ce sens que vous-mêmes, vous venez de constater les thématiques liées à la programmation, à la passation des marchés, à l’exécution des travaux mais aussi au suivi et au contrôle des travaux d’entretien routier. Comme vous venez de constater lors de nos différents exposés, le problème des routes est un problème crucial et pertinent. C’est un ensemble qui est très complexe », dira-t-il entre autres.

Youssouf Keita

+224 666 48 71 30