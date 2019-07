Renforcement des capacités de l’équipe de gestion du sous-projet du consortium CENFOTH financé par le BoCEJ

L’enseignement technique et les formations professionnelles en Guinée souffrent de problèmes liés à plusieurs facteurs, dont entre autres le faible niveau d’emploi et employabilité des diplômes lié en grande partie au manque d’adéquation entre les programmes de formation et les besoins du marché.

Face à cette situation, les Institutions de formation que sont le Centre National de Formation Touristique et Hôtelière (CENFOTH), l’Institut de Formation Professionnelle et Technique de Billy (IFPT/Billy, l’Université Mahatma GANDHI en partenariat avec l’Hôtel de l’Université Gamal Abdel NASSER et le Restaurant-Pâtisserie 2 octobre se sont constitués en consortium pour co-construire le projet ’Développer les compétences de base du personnel hôtelier ‘.

Suite à un appel à candidature du projet Booster les Compétences pour l’employabilité des jeunes (BoCEJ), ce sous-projet a bénéficié d’une subvention de la Banque Mondiale à travers le fonds compétitif pour les compétences et l’employabilité (FCCE), composante1 du projet BoCEJ à hauteur de 250 000 Dollars US.

Pour atteindre les objectifs du sous-projet, un renforcement des capacités de membres de l’équipe de gestion a été initié dont le lancement a eu lieu ce lundi 22 juillet par le Gestionnaire du BoCEJ, Thierno Iliassa Baldé.

M. Baldé a ainsi rappelé que le projet BoCEJ est une initiative du gouvernement guinéen, financé par la banque mondiale et vise à renforcer les compétences des institutions d’enseignement technique, professionnel et supérieur en vue de développer des programmes de formation innovants, co-construits avec les professionnels afin de corriger l’inadéquation entre programme de formation et besoins du marché et lutter ainsi contre le chômage dans notre pays.

Pour Elhadj Mory Deen Kounta, directeur général du CENFOTH et représentant légal du sous-projet, cette formation de cinq jours, vient à point nommé car l’équipe de gestion est composée que d’enseignants qui ne maîtrisent pas souvent le domaine de la gestion de projets et promet que les connaissances et compétences acquises seront utilisées pour la réussite et la pérennisation du sous-projet.

La formation organisée ce lundi à Conakry, à l’Ecole Nationale des Postes et Télécommunications (ENPT) va se poursuivre jusqu’au 29 juillet prochain et réunit tous les membres de l’équipe de gestion au tour d’un Consultant recruté à cet effet.

« C’est une approche participative qui sera utilisée pour la réussite des objectifs. Tous les participants étant des enseignants, ce qui fait qu’à priori, ils n’auront pas à apprendre beaucoup de choses certes mais ils ont besoin d’un recadrage, pour permettre à chacun d’affiner ses idées dans le cadre de la mise en œuvre de leur sous-projets » a expliqué le Consultant en charge d’animer la formation.

Thierno Sadou Diallo

+224 626 65 65 39