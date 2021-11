Renforcement des capacités : des cadres du ministère du Travail à l’école du BIT, à Conakry

Dans le cadre de sa politique d’accompagnement de ses pays membres, l’organisation internationale du travail (OIT) à travers son bureau de Dakar offre une série d’ateliers de formation aux cadres guinéens. La cérémonie de lancement de ces dits ateliers de formation a eu lieu ce lundi, 8 novembre 2021 sous la présidence du ministre du Travail et de la Fonction Publique, Julien Yombouno qui avait à ses côtés plusieurs cadres techniques de son département et des formateurs venus du BIT/Dakar.

A cette occasion, l’inspecteur général du travail, Dr Alya Camara n’a pas manqué de mot pour remercier les experts et le BIT pour tous les efforts qu’ils ne cessent d’accomplir en faveur de la modernisation de l’administration guinéenne.

« Ces ateliers (portant notamment sur le montage des projets, la mobilisation des ressources et le suivi-évaluation, atelier du 08 au 09 novembre 2021 ; le partage d’expériences sur les défis et enjeux d’une administration du travail moderne et efficace, atelier du 10 au 12 novembre 2021 et enfin les modalités pratiques d’opérationnalisation du conseil national du dialogue social (CNDS), atelier du 16 au 17 novembre 2021) font suite à l’atelier de décembre 2019 où il avait été tracé un schéma de mise en œuvre des objectifs assignés », dira-t-il avant d’affirmer que c’est la première fois que le BIT offre à la Guinée trois ateliers successifs et portant sur des thèmes d’importances capitales.

Poursuivant, il fera savoir que « ce présent atelier portant sur le montage des projets, la mobilisation des ressources et le suivi-évaluation se tient dans un contexte de rectification et de refondation de l’Etat en général et de l’administration du travail en particulier tel que souhaité par le Colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition, chef de l’Etat, chef suprême des armées. »

De son côté, Amoussou Faustin du BIT/Dakar a réaffirmé l’engagement et la détermination de son institution à toujours la Guinée. Il a en outre invité les participants au sérieux pour appréhender toutes les modules qui seront enseignées au cours de la formation.

Pour le ministre du Travail et de la Fonction Publique, le thème de cette formation s’inscrit en droite ligne des préoccupations du gouvernement dans le cadre de la modernisation et du développement de l’administration publique.

« C’est le lieu et le moment de féliciter la direction de l’inspection générale du travail et ses collaborateurs pour avoir initié cet atelier en faveur des cadres de notre administration. Je les encourage à multiplier de telles initiatives. »

Youssouf Keita

+224 622285400