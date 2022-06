Comme nous l’annoncions précédemment, plusieurs jeunes issus des différents partis politiques des 5 communes de Conakry ont été outillés sur plusieurs thématiques sous le thème Conscientisation de la nouvelle génération politique. Hier dimanche 05 juin 2022, ces jeunes qui ont passé plus d’un mois de formation sur la gestion et la prévention des conflits, la connaissance des institutions de la République de Guinée, ont reçu des satisfécits.

Aboubacar Mansaré, président du parti Réveille-toi Guinée (RTG) initiateur et formateur de certaines thématiques a laissé entendre que cette formation est l’aboutissement de beaucoup d’analyses et d’observations. « J’ai fait des analyses de référence et jai trouvé que la politique guinéenne souffre énormément. Parce que certains leaders politiques pensent que la jeunesse est un instrument des périodes électorales. Et cependant, cela n’est pas normal. Cette formation, son objectif principal, c’est de permettre à la jeunesse guinéenne de comprendre que la politique ne doit pas se faire avec l’argent, l’ethnie, la région ou par rapport à un frère qui est d’une même ethnie que toi. La politique se fait parce que c’est un devoir et c’est parce que nous pensons que c’est à travers la politique qu’on peut transformer la vie d’une nation », dira M. Manssaré, avant d’ajouter ceci: « Nos attentes désormais, ces jeunes là ne seront plus manipulables. Aujourd’hui, ces jeunes là ont la conscience de comprendre que réellement la politique, on doit la faire parce que c’est nécessaire. La vie d’une nation est d’abord politique. Si la politique n’est pas organisée, aucune partie de la société ne sera normale »

Satisfaite d’avoir participé à cette formation, Fatou Soumah, récipiendaire fait remarquer qu’elle a beaucoup appris et a vraiment bénéficié de cette formation avec intérêt. « Comme le thème l’indique bien, la conscientisation de la jeunesse guinéenne sur la politique, ça permet aux jeunes d’avoir la conscience vis-à-vis de la politique guinéenne. Donc les jeunes doivent se réveiller par rapport à ça. Personnellement, j’ai beaucoup appris de cette formation notamment, l’introduction à la politique, le fonctionnement des partis politiques et le leadership et le leader et on a également appris sur le management et le manager », a-t-elle expliqué.

Poursuivant, Mohamed Kaba du Parti des Démocrates pour l’Espoir (PADES) a rappelé qu’avant tout, la jeunesse est une partie importante pour le développement d’un pays. « Pour que cette jeunesse soit importante pour le développement d’une nation, elle doit être formée. D’abord la formation des jeunes, des militants, fait partie du programme des partis politiques. Alors si ce parti accepte d’initier une telle formation, on ne peut qu’apprécier et remercier les organisateurs. Ensuite, on les invite à ne pas se limiter seulement à la jeunesse de Conakry. Il faut intensifier et élargir cette formation à toute la Guinée ».

Mamadou Yaya Barry