Renforcement des capacités : des officiers de police judiciaire outillés à Mamou

Dans le cadre de la mise en œuvre de sa troisième phase, le projet “partenaires pour la sécurité en Guinée: La Réforme de la police au service du citoyen” a organisé un atelier de renforcement de capacités des officiers de police judiciaire du commissariat central de Mamou du 9 au 22 octobre dernier.

Cet atelier organisé par COGINTA vise à renforcer la capacité des officiers de police judiciaire de la région de Mamou dans le respect du nouveau code de procédure pénale et des pratiques du terrain. Ils étaient au nombre de vingt policiers à bénéficier de cette formation qui leur a permis de comprendre les techniques à savoir l’enquête judiciaires, rédaction de procédure pénale, rédaction de process verbaux et des conseils techniques utiles sur le terrain.

La clôture de cette session de formation a eu lieu ce mardi 22 octobre, dans l’enceinte du commissariat central de Mamou sous la présidence du Directeur régional de la police de Mamou, Elhadj Lancei CAMARA qui a exhorté les policiers à mettre en œuvre toutes les compétences acquises lors de cette formation.

M. Sagno, chef de section des activités judiciaires à la Direction centrale de la sécurité publique et formateur en police judiciaire se dit confiant que les participants seront à la hauteur de leur attente. “La formation nous a beaucoup marqué vue l’engagement des policiers. Aujourd’hui, nous sommes satisfaits et nous pensons que les policiers qui ont eu la chance de participer à cette formation mettront en œuvre l’enseignement qu’ils ont reçu partout où besoin sera et nous croyons qu’ils seront en mesure de faire puisqu’en ce qui concerne la technique de police judiciaire et les procédures, nous avons passé neuf jours avec eux et cela nous a permis de connaître leurs capacités opérationnelles et nous souhaitons qu’ils appliquent ces méthodes dans leur travail. Nous pensons que le message a été compris par les participants. Nous demandons à la population de Mamou de faire confiance à la police guinéenne”, confie-t-il.

A son tour, Madame Justine NELOUMNGAYE chargée de programme à COGINTA martèle que la police est l’institution primordial en matière de suivi et d’application des droits de l’homme. “Le policier est le garant du respect des droits des citoyens. Pour ce faire, il doit veiller au respect des droits de l’homme dans l’exercice de sa mission. Les officiers de police judiciaire que nous venons de former doivent impliquer ces bonnes pratiques lors des interpellations, auditions et tout autre actes ainsi que dans leur vie quotidienne. Car, une police réputée, efficace est celle qui milite en premier ligne pour le respect des droits de l’homme. »

Aïssata Camara, correspondante régionale