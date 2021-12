Renforcement des capacités individuelles, organisationnelles et institutionnelles : plusieurs jeunes filles outillées, à Conakry

Le Club des Jeunes Filles Leaders de Guinée en collaboration avec Plan International à travers le projet TBl a démarré ce jeudi 9 décembre 2021, une série de formations pour 22 organisations de jeunes filles.

Prévue du 9 au 11 décembre 2021, c’est une formation centrée sur le renforcement des capacités individuelles, organisationnelles et institutionnelles de 22 organisations féminines ciblées et actives dans la lutte pour les droits et l’autonomisation des jeunes filles et contre les violences dont elles sont victimes.

Cette formation s’inscrit dans une démarche de protection des filles contre les attitudes sexistes et toute forme de violence, en les aidant à être autonome ou en les offrant un cadre de vie sûr et sécurisé. Selon Kadiatou Konaté, Directrice exécutive du Club des Jeunes Filles Leaders de Guinée, l’objectif visé surtout à promouvoir le réseautage entre les différentes organisations de jeunes filles et des jeunes qui travaillant sur la protection des filles exclusivement ici en Guinée.

« L’idée, c’est de non seulement pour un premier temps renforcer les capacités des autres organisations sur les questions de protection sociale, notamment les questions d’éducation, les questions d’éducation sexuelle, de législation en Guinée, d’autonomisation, de développement économique ainsi de suite pour que chacun puisse se reconnaître dans les actions mais aussi découvrir de nouvelles stratégies pour impacter positivement la Guinée comme on l’aurait souhaité », explique-t-elle.

Procédant à l’ouverture des travaux, Marie Touré, Directrice Nationale du Genre et Équité au Ministère de la Promotion féminine, de l’enfance et des personnes vulnérables, a insisté sur la participation de ces jeunes filles à la mise en œuvre de la politique nationale du genre

« Vous savez le genre est transversale. Il est meublé de 12 points critiques qui ont été évoqués et il y a eu des déclarations. Ça va dans le sens de la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et tous ce que notre pays a signé à l’instar des autres pays africains et des pays du monde en matière des droits et de protection des femmes et des filles. Donc vous contribuez, vous participez même à la mise en œuvre de la politique nationale du genre en Guinée », a-t-elle déclaré.

A noter qu’au sortir de cette formation, ces filles qui sont en contact direct avec les cibles qui sont les jeunes filles, devraient avoir une vision globale sur les questions de défenses des droits des filles notamment les thématiques développées par chaque structure dont: l’éducation sexuelle, l’autonomisation, la législation en Guinée, la gestion des cas, le genre, la communication ainsi que la connaissance des parties prenantes à travers le réseautage.

Maciré Camara