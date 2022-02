Renforcement des capacités : le CNOSCG organise une session de formation pour 30 acteurs évoluant dans le domaine sanitaire

Les organisations Non Gouvernementales (ONG) liées à la santé, les services de nutrition, la sécurité alimentaire et sanitaire des hommes et des femmes, ont bénéficié d’une formation de deux jours à-travers le Conseil National des Organisations de la Société Civile Guinéenne (CNOSCG) sous l’appui financier de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF). Le démarrage a eu lieu ce Vendredi 18 février 2022, dans la salle olympique du Stade du 28 septembre de Conakry.

Venu lancer officiellement les travaux, Elhadj Boubacar Fofana, Président par intérim du Conseil National des Organisations de la Société Civile Guinéenne (CNOSCG) a dans son intervention rappelé l’objectif et les attentes de cette formation.

« C’est dans le cadre de l’atteinte des objectifs 2030 que le CNOSCG a été choisi parmi tant d’autres organisations pour lui confier la responsabilité de former pour la remise à niveau de toutes les organisations liées au programme de la santé, pour non seulement évaluer les activités sur le terrain et les manquements qui se trouvent la-dans pour pouvoir les remonter afin que l’Etat puisse les connaître. Mais encore plaider pour que les partenaires puissent accompagner l’Etat Guinéen dans le programme de Santé », a-t-il précisé

Poursuivant, Ange Gabriel Haba, Secrétaire Exécutif de cette organisation « faîtière » de la société civile guinéenne a fait savoir que durant ces deux jours de formation ce sont au total 30 acteurs qui sont choisis pour leur efficacité sur le terrain, qui seront les bénéficiaires de cette remise à niveau sur divers thématiques notamment sur l’analyse, la conception et le suivi des politiques publics en matière de santé.

« L’objectif c’est de faire que ces organisations elles-mêmes d’abord puissent comprendre de façon simplifiée les politiques publiques en matière de santé et qu’elles aient la capacité de vérifier les actions de l’Etat en matière de santé et ensuite comprendre les écarts qui se trouvent entre les engagements vis-à-vis des ODD en matière de santé pour qu’enfin un plaidoyer soit mené auprès des autorités dans le but de les amener à atteindre les objectifs durable en matière de santé », explique-t-il avant de rappeler que cette formation sera élargie dès la semaine à venir sur le domaine de l’éducation.

Mamadou Yaya Barry

