Renforcement des capacités : les conseillers nationaux du CNT s’approprient des concepts du budget de l’Etat

« Comprendre le processus budgétaire afin de renforcer la transparence dans la gestion des finances publiques ». C’est le thème d’un atelier de formation des conseillers nationaux du Conseil national de la transition (CNT) et des assistants de commissions qui a ouvert ses portes ce mercredi 29 juin 2022, dans la salle de l’hémicycle du palais du peuple en présence du président du CNT, Dr Dansa Kourouma, du ministre du Budget, Moussa Cissé ainsi que plusieurs cadres des finances publiques.

C’est une initiative du bureau du CNT en collaboration avec le département en charge du Budget

Durant 4 jours, ils seront outillés sur plusieurs modules dont entre autres le cadre budgétaire en moyen terme ; le cadre de dépense en moyen terme la préparation du budget de l’Etat ; l’examen et l’adoption de la loi de finances ; la nomenclature budgétaire de l’Etat ; l’exécution du budget et la révision des comptes.

Pour le président de la commission Plan, Affaires Financières du CNT, Hamidou Camara « une formation pour les conseillers nationaux sur le processus budgétaire nous permettra sans doute de pouvoir lire davantage entre les lignes et de voter ce que l’on doit répondre aux aspirations des concitoyens en fonction de l’état de notre économie.

Il a en outre mis l’occasion à profit pour inviter les participants à saisir les opportunités de cette formation afin que leurs compréhensions sur les questions budgétaires s’améliorent pour leur permettre de répondre aux attentes de leurs concitoyens.

De son côté, le ministre du Budget a, dans sa communication rappelé que l’objectif fondamental recherché dans la session de formation est de permettre aux conseillers nationaux d’avoir une meilleure compréhension du budget de l’Etat en vue d’un examen efficient d’un projet de loi de finances qui les seront soumis.

« A la fin de cet atelier, les participants seront en mesure dans le cadre d’un dialogue participatif et inclusif d’apporter une analyse objective sur les orientations de la politique budgétaire renforçant les préoccupations de nos concitoyens dans l’examen des lois de finances. De mieux comprendre le jargon et les concepts budgétaires couramment utilisés, mais aussi de connaître les différentes étapes du processus de préparation du budget et des rôles des différents acteurs. C’est aussi le lieux d’exploiter la documentation budgétaire qui vous ait soumis notamment les projets de loi de finances, le document de programmation budgétaire pluriannuel, les comptes rendus de l’exécution budgétaire », dira le ministre Moussa Cissé.

Poursuivant, il s’est dit convaincu que cet atelier sera un cadre d’échange constructif permettant de renforcer la participation et le partage d’expériences sur les questions budgétaires.

Dans son intervention d’ouverture officiel des travaux, Dr Dansa Kourouma a tenu à préciser : « Le CNT dans sa mission d’élaborer, examiner et adopter les textes législatifs dont les lois de finances, doit maîtriser le processus de préparation, d’examen, suivi et du contrôle du budget de l’Etat. Il doit être à mesure de répondre efficacement aux attentes des citoyens sur toutes les questions budgétaires (…) cet atelier vient donc à point nommé pour outiller les conseillers nationaux et leurs assistants dans cette maitrise du processus budgétaire afin de les permettre de jouer pleinement leur rôle dans le suivi de la gouvernance économique et financière… »

