Renforcement des conditions de mobilité urbaine, le Ministère des transports réalise de nouveaux abribus à Conakry !

En partenariat avec l’Ambassade de la République Populaire de Chine auprès de la République de Guinée, bailleur de fonds de ce projet, le Ministère des Transports a entamé, depuis quelques mois, la construction de nouveaux abris bus à Conakry, notamment sur le long de l’autoroute Fidèle Castro.

Financés à hauteur de près de 300.000.000 GNF, ce sont plus d’une quinzaine de nouveaux abris bus qui viendront, très bientôt, s’ajouter au réseau déjà existant et récemment rénové par le Département des Transports dans le cadre de la relance du transport public à Conakry et périphérie.

Ces nouveaux abris bus viennent combler le déficit qu’il y avait sur plusieurs tronçons, notamment Aéroport-Sangoyah, de cette voie et contribueront à réduire les contraintes de stationnement des véhicules à l’embarquement et au débarquement de passagers ainsi qu’à conforter les temps d’attente de véhicule qui exposent, la plupart du temps, les citoyens à de longues heures d’exposition à de fortes intempéries dans le cadre de leur déplacement quotidien.

Réalisés à hauteur de plus de 60% et entièrement par une entreprise locale, la remise de ces ouvrages est attendue dans les semaines à venir.

D’une capacité de plus de plusieurs dizaines de passagers chacun, ces nouveaux abris devront permettre de conforter les conditions de mobilité des citoyens de la capitale et de sa périphérie.

La Cellule de Communication du Ministère des Transports